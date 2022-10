Erste Heimniederlage der Saison für den VfL Ulm/Neu Ulm

Mit einem 5:2-Erfolg im Gepäck ging es für die zweite Mannschaft der SSG Ulm 99 vom Auswärtsmatch beim VfL Ulm/ Neu Ulm in Richtung Heimat. Der VfL Ulm/Neu Ulm zeigte einer seiner schlechtesten Leistungen in dieser Saison. Dies war die höchste Niederlage seit fast einem Jahr. Schon nach 17 Minuten lag man mit 0:2 im Rückstand. Zweimal traf Tobias Häußler, der wie zwei weitere Spieler aus der Landesliga Mannschaft der SSG Ulm 99, kurzfristig in der zweiten Mannschaft der SSG Ulm 99 eingesetzt wurden. Tobias Häußler war es auch, der die Hintermannschaft des VfL Ulm/Neu Ulm, so schien es, alleine beschäftigte und komplett überforderte. Nach 30 Minuten wechselte Kai Uwe Grün Halim Hasani für Nikola Vilotijevic ein. Einen Hauch Hoffnung schöpfte man, als Danyal Semi Memis in der 39 Minute den Anschluss Treffer zum 1:2 erzielte. Das war auch der Pausenstand. Trainer Kai Uwe Grün brachte es zur Halbzeit auf den Punkt. Die Mannschaft hat die Zweikämpfe bisher zu wenig angenommen und es war zu wenig Teamspirit, wie bei den vorausgegangenen Spielen, zu spüren. Zum Seitenwechsel ersetzte Felix Näter seinen Teamkameraden Abdoulie Sanyang. Das 3:1 für SSG Ulm 99 II stellte ebenfalls Tobias Häußler sicher. In der 47. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Nach einem Eigentor in der 53. Minute von Dylan Sky Haag, er beförderte den Ball ins eigene Tor, brachte damit VfL Ulm/Neu-Ulm nochmals den zum 2:3-Anschluss. Doch zwei weitere Treffer der SSG Ulm 99 in der 57. und 63. Minute raubte dem VfL Ulm/Neu Ulm jegliche Hoffnung auf einen Punktgewinn. Schlussendlich entführte SSG Ulm 99 II drei Zähler aus Ulm. Mit weiterhin zwölf gesammelten Zählern belegt der VfL Ulm/Neu Ulm den achten Platz in der Tabelle. In dieser Saison sammelte man bisher bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen.