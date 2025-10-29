Erste Heimniederlage der Saison

Vor dem Halbzeitpfiff gab es noch eine Ecke für die Möhlinkicker. Diese wurde abgewehrt und mündete blitzschnell in einen Konter. Über drei Stationen in die Spitze, Steckpass auf Sören Acker, der zum 0:1 und damit zum Tor des Tages vollendete (45.+1).

… verliert man zwei Spiele in Folge und bleibt dabei jeweils ohne eigenen Treffer. Die ersten 20 Minuten waren recht ausgeglichen und sehr laufintensiv. Chancen hüben wie drüben waren sehr dünn gesät. In der 6. Spielminute konnte Maximilian Faller einen Schussansatz von SVB-Spieler Dawid Rogozinski noch abblocken. In der 12. Minute scheiterte Ahmet Eren Tekbas am Gästekeeper Niklas Cholewa. Nach der zweiten Ecke (35.) touchierte Sören Acker mit seinem Schuss den rechten Außenpfosten des Hausener Tores.

Auch im zweiten Abschnitt spielte sich die Partie auf durchschnittlichem Verbandsliga-Niveau ab. In der 54. Spielminute kam der zur Pause ins Spiel gekommene Yann Nicolas Bellemare im SVB-Strafraum zu Fall – der Pfiff blieb leider aus.

In der 63. Spielminute ein Freistoß halbrechts für die Möhlinkicker. Entfernung: 30 Meter – ein Fall für Standardspezialist Erich Sautner. Der jagte das Spielgerät auf das linke Dreieck, doch mit einer Topparade verhinderte Niklas Cholewa das sichere 1:1.

Im Schlussdrittel gab es noch einige Wechsel auf beiden Seiten in einer sehr fairen Begegnung. In der 90. Minute hatte das Heimteam noch eine gute Chance: Eine gut getimte Flanke setzte der freistehende Yannick Häringer per Kopfball knapp am linken Dreieck vorbei.

Die Nachspielzeit beendete das defensivstarke Team vom „Mittelberg“ ohne Probleme.

Tor:

0:1 (45.+1) Sören Acker

Aufstellung VfR Hausen:

Mettenberger, Schellbach, Suwareh, Boz (66. Alihoxha), Einecker (66. Arjonit Rexhepi), Tekbas (46. Bellemare), Faller (C) (85. Gomez), Bektashi, Ngonge Mboyo, Sautner, Häringer.

Zuschauer: 170

Schiedsrichter: Remy Theresine-Augustine (Colmar/Elsass)

Assistenten: Hassan Lahllal, Mohamed Tarzit

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)