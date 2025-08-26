Erste Heimniederlage der Saison

Unsere dritte Mannschaft musste im Heimspiel gegen die TSG Hofgeismar II die erste Niederlage vor eigenem Publikum hinnehmen.

Früh geriet die TSV in Rückstand, als Kevin Graff bereits in der 5. Minute zum 0:1 traf. Noch vor der Pause erhöhte Viktor Wasilez auf 0:2 (38.). Nach dem Seitenwechsel legte derselbe Spieler in der 61. Minute nach und sorgte mit dem 0:3 für eine Vorentscheidung.