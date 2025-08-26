Erste Heimniederlage der Saison

Unsere dritte Mannschaft musste im Heimspiel gegen die TSG Hofgeismar II die erste Niederlage vor eigenem Publikum hinnehmen.
Früh geriet die TSV in Rückstand, als Kevin Graff bereits in der 5. Minute zum 0:1 traf. Noch vor der Pause erhöhte Viktor Wasilez auf 0:2 (38.). Nach dem Seitenwechsel legte derselbe Spieler in der 61. Minute nach und sorgte mit dem 0:3 für eine Vorentscheidung.
Später kam unsere Dritte durch ein Eigentor von Linus Willig (70.) zwar noch zum 1:3-Anschlusstreffer, doch für mehr reichte es nicht mehr.
Damit bleibt die TSV nach drei Spielen bei vier Punkten stehen.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Davor Marinic, Florian Lukes (55. Samuel Desel), Arlind Adrijan Gjafa, Alexander Loos (70. Tobias Briele), Kevin Sieckmann, Belal Tarzi, Emre Tütünci (46. Thanawut Khata-In), Karlo-Herman Hobein (66. Ole Köhling), Stefan Bachmann
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tore:
0:1 Kevin Graff (5.)
0:2 Viktor Wasilez (38.)
0:3 Viktor Wasilez (61.)
1:3 Linus Willig (70., Eigentor)