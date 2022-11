Erste Heimniederlage

Eine höhepunktarme Partie endete an Allerheiligen mit einer 0:3-Pleite gegen den Aufsteiger aus Schöllbronn, was gleichzeitig die erste Niederlage im Pneuhage-Stadion der laufenden Saison bedeutete. Die Anfangsphase war klar geprägt vom Offensivdrang des TSV, doch Pitz scheiterte nach starkem Lauf vom Mangler zunächst unter Bedrängnis im Abschluss (9.) und fünf Minuten später an der starken Reaktion von Schöllbronns Keeper Kemesch. Beim Nachschuss befand sich Erismann leider im Abseits, sodass es weiter 0:0 stand. Nach einer knappen halben Stunde mussten die Gäste dann verletzungsbedingt ihren Torhüter wechseln, was später für reichlich Nachspielzeit sorgen sollte. Kurz vor dem regulären Ende der ersten Hälfte jagte Kapitän Pfeiffer eine sehenswerte Direktabnahme über den Schöllbronner Kasten. Die Gäste kamen erst in der Nachspielzeit zu ihrem ersten Torabschluss. Der Nachschuss wurde durch ein vermeintliches Foulspiel im Strafraum verhindert und so schrieb Böhringer vom Punkt zum mehr als schmeichelhaften 0:1 an. Auf der Gegenseite bot sich Hauser per Freistoß eine gute Möglichkeit, noch vor der Pause den Ausgleich zu besorgen, allerdings flog der Ball knapp über die Querlatte.