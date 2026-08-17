Erste Hauptrunde im DFB-Pokal: FCM-Frauen treffen auf Bundesligisten

– Foto: Axel Kammerer

Die Frauen des 1. FC Magdeburg dürfen sich auf Besuch aus der Bundesliga freuen: In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals empfängt der Regionalligist den 1. FC Union Berlin. Dies ergab die Auslosung, die am Montag von der ehemaligen Nationalspielerin Kerstin Garefrekes vorgenommen wurde. Gespielt wird am Wochenende vom 26. bis 28. September in Magdeburg.

Qualifiziert hatten sich die Magdeburgerinnen dafür tags zuvor. Zu Gast bei Holstein Kiel, dem amtierenden Meister der Regionalliga Nord, sicherte sich die Elf von Nico Koch am Sonntag mit einem 3:0-Erfolg den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.

An der Förde war Akane Miyoshi die Wegbereiterin des Weiterkommens. Nach Vorarbeit von Kira Josefin Bölke traf die 22-jährige Japanerin in der zehnten Minute zur Führung. Nach einer guten halben Stunde wurde die Vorbereiterin dann selbst zur Torschützin: Bölke stellte nach Zuspiel von Carlia Johnson auf 2:0 für den FCM. Für die Entscheidung sorgte dann Neele Abraham: In der 68. Minute machte die beste Torschützin der Vorsaison den Einzug in die erste Hauptrunde perfekt.

Anders als in den Playoffs sind dann auch die 14 Bundesligisten gefordert. Diese landeten am Montag - gemeinsam mit dem VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05 als die beiden bestplatzierten Zweitligisten der Vorsaison - in einem Lostopf. Die 16 Teams, die sich in den Playoffs durchsetzen konnten, landeten in einem anderen Lostopf. Somit war klar: Der 1. FC Magdeburg wird einen höherklassigen Gegner in der ersten Hauptrunde begrüßen. Seit Montag steht fest: Der 1. FC Union Berlin aus der Bundesliga kommt zu Besuch.