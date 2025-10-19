Erste Halbzeit zum Vergessen - Nichts zu holen beim Spitzenreiter

...entscheidet die Begegnung eigentlich sehr früh. Noch keine acht Minuten gespielt, und der Tabellenführer war klar obenauf – schon mit 3:0 davongezogen. Abwartend aus einer sicheren Abwehr heraus lauerte man auf Fehler der Möhlinkicker, und die waren zahlreich. Drei krasse Ballverluste bei den ersten drei Treffern!

Nach 65 Sekunden ergatterte sich Josip Milardovic die Kugel, passte auf Maximilian Resch, der mit links sicher zum 1:0 vollendete.

In der 5. Minute erneut Josip Milardovic als Vorbereiter von rechts – Silas Drumm traf, es stand 2:0.

Das 3:0 in der 8. Spielminute: Wieder wurde das Spielgerät leichtfertig hergegeben. Maximilian Resch stand blank vor VfR-Goalie Marvin Mettenberger und hob den Ball ins leere Gehäuse.

In der 11. Spielminute jagte Milardovic die Kugel freistehend aus kurzer Distanz über die Querlatte. Nur eine Zeigerumdrehung später rettete Marvin Mettenberger gegen den völlig ungedeckten Justin Obika. Es hätte nach nicht einmal einer Viertelstunde schon 5:0 (!!) stehen können.

Die einzig nennenswerte Großchance für Hausen gab es in Spielminute 16: Einen schönen Schlenzer von Shqipon Bektashi holte FCT-Keeper Aaron Braun stark aus dem rechten Winkel.

Das 4:0 (27.) war dann ein Angriff über das ganze Feld: Teningens Abwehrtalent Maurice Berger kam am eigenen Strafraum an den Ball – der Beginn einer Ballstafette. Am Ende stand wieder er im VfR-Sechzehner und netzte ein.

Im zweiten Abschnitt wurde es dann um einiges ruhiger. Die Gastgeber nun im Verwaltungsmodus, initiierten selbst nicht viel. Der VfR minimierte seine Fehler, und so plätscherte das Match dem Ende entgegen. Viel Arbeit hatte nur noch der gute Schiedsrichter Timo Bugglin (TuS Binzen) bei sieben Wechseln und neun gelben Karten (sogar jeweils eine für die Ersatzbänke) in der zweiten Halbzeit.

Nächsten Samstag gegen den Tabellendritten SV Bühlertal, die Überraschungsmannschaft im ersten Saisondrittel, muss bei den Gelb-Schwarzen eine ganz deutliche Leistungssteigerung kommen.

Tore:

1:0 (2.) Maximilian Resch

2:0 (5.) Silas Drumm

3:0 (8.) Maximilian Resch

4:0 (27.) Maurice Berger

Aufstellung VfR Hausen:

Mettenberger, Schellbach, Boz (73. Bellemare), Tekbas (46. Eichelberg), Aslan (64. Suwareh), Faller (C), Bektashi, Mboyo, Alihoxha (46. Einecker), Sautner (46. Gomez), Häringer.

Zuschauer: 250

Schiedsrichter: Timo Bugglin (TuS Binzen)

Assistenten: Marco Weber, Niclas Renk

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)