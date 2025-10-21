„..erste Halbzeit wirklich desolat, dafür zweite Halbzeit überragend"

– Foto: René Diebel

Was für ein Comeback! Union Lohne hat am Wochenende beim SV Langen einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Auswärtssieg verwandelt – und damit Moral, Willenskraft und Effektivität in Halbzeit zwei unter Beweis gestellt. Nach einer schwachen ersten Hälfte zeigte das Team von Trainer Dennis Brode eine eindrucksvolle Reaktion und nahm am Ende verdient drei Punkte mit nach Hause.

Dabei sah es lange Zeit nicht nach einem Erfolg für die Gäste aus: Langen dominierte die erste Halbzeit klar, nutzte die Fehler der Lohner eiskalt aus und ging mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause. Erst nach dem Seitenwechsel drehte sich das Bild komplett. Union kam mit neuer Energie, mehr Mut und besserem Zugriff auf den Gegner zurück ins Spiel – und machte aus einem Rückstand einen emotionalen Sieg. Trainer Dennis Brode sprach nach der Partie Klartext: „Die Jungs haben sich das Feiern heute verdient, aber auch nur aufgrund der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war grottenschlecht. Ich musste doch ein bisschen lauter werden in der Halbzeitpause.“ Seine deutlichen Worte zeigten Wirkung. „Die erste Halbzeit war wirklich desolat, dafür war die zweite Halbzeit überragend gut. Und deswegen haben sich die Jungs auch Feiern verdient,“ so Brode weiter. Nach einer Leistungssteigerung auf ganzer Linie kämpfte sich Lohne zurück und nutzte schließlich einen umstrittenen Strafstoß zur Führung. „Wir kriegen einen glücklichen Elfmeter für uns, aber haben dann am Ende, ich glaube, verdient gewonnen,“ resümierte der Coach zufrieden. Mit dem wichtigen Auswärtssieg bleibt Union Lohne Tabellenführer und sendet ein klares Signal an die Konkurrenz: Dieses Team gibt sich selbst nach Rückständen nicht geschlagen. Mann des Tages war Rendi Kildau, welcher alle drei Lohne-Treffer erzielte und mit seinem lupenreinen Hattrick nun bei 13 Saisontoren steht.