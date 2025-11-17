„Erste Halbzeit verschlafen“ – SG Hungerbach verliert bei Bichl

Ein schläfriger Auftritt in Hälfte eins erweist sich für die SG Hungerbach als zu hohe Hypothek, um die Partie in der Kreisklasse 3 bei den Sportfreunden Bichl noch zur eigenen Zufriedenheit abzuschließen. Für den Kreisliga-Absteiger geht es nach dem 2:4 beim Neuling mit der siebten Saisonniederlage in die stade Zeit.

Entsprechend überschaubar war die Begeisterung bei Peter Müller. „Erste Halbzeit total verschlafen, nicht wach gewesen“, bekrittelte der Übungsleiter. Zwei Mal passte seine Hintermannschaft nicht auf, als Steilpässe in den Lauf des flinken Leonhard Deiser gingen. Für den jungen Stürmer ein gefundenes Fressen. Augenblicke vor der Pause lief Jonas Listle auf den Bichler Sechzehner zu. Anstatt nach außen zu spielen, verirrte sich der Offensivspieler im Gestrüpp mehrerer Abwehrbeine, mit dem bitteren Resultat eines Kontertores, bei dem die defensive Umschaltbewegung nicht den Anforderungen entsprach.