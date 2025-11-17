„Erste Halbzeit verschlafen“ – SG Hungerbach verliert bei Bichl

Der Kreisliga-Absteiger verliert 2:4 gegen Aufsteiger Sportfreunde Bichl und hadert mit seiner Defensive.
Ein schläfriger Auftritt in Hälfte eins erweist sich für die SG Hungerbach als zu hohe Hypothek, um die Partie in der Kreisklasse 3 bei den Sportfreunden Bichl noch zur eigenen Zufriedenheit abzuschließen. Für den Kreisliga-Absteiger geht es nach dem 2:4 beim Neuling mit der siebten Saisonniederlage in die stade Zeit.
Entsprechend überschaubar war die Begeisterung bei Peter Müller. „Erste Halbzeit total verschlafen, nicht wach gewesen“, bekrittelte der Übungsleiter. Zwei Mal passte seine Hintermannschaft nicht auf, als Steilpässe in den Lauf des flinken Leonhard Deiser gingen. Für den jungen Stürmer ein gefundenes Fressen. Augenblicke vor der Pause lief Jonas Listle auf den Bichler Sechzehner zu. Anstatt nach außen zu spielen, verirrte sich der Offensivspieler im Gestrüpp mehrerer Abwehrbeine, mit dem bitteren Resultat eines Kontertores, bei dem die defensive Umschaltbewegung nicht den Anforderungen entsprach.
Unmittelbar nach Seitenwechsel zeigte die SG ihre beste Phase. Ein Flachschuss von Listle zum 1:3 brachte neue Zuversicht ins Team. Obendrein fischte SG-Keeper Sebastian Attenberger einen Freistoß von Henrik Leying mit einer pittoresken Flugeinlage aus dem Torwinkel. Doch das war es dann auch mehr oder weniger. Müller monierte, sein Team habe zumeist nur reagiert. Es müsse aber auch agieren. „Da hat es heute himmelweit gefehlt.“ Eine Zehnminuten-Strafe für Korbinian Sachse störte die Aufholbemühungen zusätzlich. Und der Hoffnungsschimmer nach Michael Füllas Fernschuss zum 2:3 löste sich analog zur abebbenden Helligkeit über dem Loisachtal auf. Praktisch im Gegenzug stellte der Aufsteiger nach Steckpass und Lupfer über Attenberger den Zwei-Tore-Abstand wieder her. „Passiert, wenn du aufmachst und höher stehst“, hielt Müller fest. Insgesamt aber kam von den Hungerbachern viel zu wenig, um die Bichler in Bedrängnis zu bringen.