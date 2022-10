Erste Halbzeit Top – Zweite Halbzeit Flop!

Das Trainertrio Diersche / Derschewski schien Ihre Mannen gut eingestellt zu haben, denn von Anfang an waren wir die tonangebende Mannschaft und hatten viel Ballbesitz. Das einzige was nicht gut war, war die Chancenverwertung! Denn erst in der 27. Minute konnte uns Henrik Rumsch, nach Vorlage von Dennis Vega de Paz, per Kopf in Führung bringen. Mehrmals kombinierte man sich gut über die Aussen durch die gegnerische Hälfte aber scheiterte immer wieder an der eignen Zielstrebigkeit.

Man hatte das Spiel im Griff, man war mit 1:0 in Führung und deswegen war es umso erstaunlicher, wie die Mannschaft aus der Kabine zurückkam! Die Zweikämpfe wurden nicht mehr angenommen, die Laufbereitschaft hat nicht mehr gestimmt und auch die Körpersprache war eine ganz andere! Süd-West bekam immer mehr Spielanteile, war in Durchgang zwei die bessere Mannschaft. So kam es wie es kommen musste! In der 49. Minute konnten die Gäste den Ausgleich erzielen 1:1. Fast im Gegenzug hatte unser heutiger Kapitän N. Grell das 2:1 auf Fuß, er wird im Strafraum stark angespielt umkurvt den Gegnerischen TW, der Winkel um selber abzuschließen wird zu spitz so entscheidet er sich auf den am fünf Meter lauernden Rumsch zu passen, der nur ins verwaiste Tor schießen müsste. Aber unser Kapitän bekommt kein nötigen Druck hinter den Ball, so konnte der TW den Ball abfangen.