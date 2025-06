„Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui“ - SpVgg rettet einen Zähler gegen Traunstein

„Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui“ – so lautet das Fazit von SpVgg-Trainer Christian Hobmeier nach dem Saisonfinale in der Bezirksliga. Daher mussten sich die Attenkirchener Fußballerinnen am Ende mit einem 2:2 (0:2)-Unentschieden gegen die DJK Traunstein begnügen.