„Erste Halbzeit nicht als Team aufgetreten“ ‒ DJK Würmtal muss sich mit Punkt begnügen

3:3 im Verfolgerduell mit FC Ukraine II – Die DJK Würmtal muss trotz eines Bozhkov-Dopppelpacks mit einem Remis zufrieden geben.

Die DJK ist zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Gegen die ukrainische Reserve musste sich der C-Klassist von Trainer Benjamin Gollong nach 1:3-Pausenrückstand mit einem Punkt begnügen. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht als Mannschaft aufgetreten, haben untereinander diskutiert und dumme Fehler gemacht“, sagte Gollong. Erst nach dem Seitenwechsel habe das Team so gespielt, wie er sich das vorstelle.

Eine frühe Führung durch Bozhidar Bozhkov brachte den Gastgebern keine Sicherheit. Durch individuelle Fehler und eine diskutable Schiedsrichterentscheidung begünstigt, drehte der FCU das Spiel mit einem Doppelschlag. „Der Ball war vor einem Tor offenbar im Aus, aber trotzdem dürfen wir die Dinger nicht kriegen“, sagte Gollong. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel sogar noch das 3:1.

In der zweiten Halbzeit verkürzte erneut Bozhkov auf 2:3. In der Folge erarbeiteten sich die Würmtaler „gefühlt 25 Torchancen“ (Gollong), doch erst in der Nachspielzeit stocherte Alexander Schur einen Frei㈠stoß zum 3:3 über die Linie.