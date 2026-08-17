„Erste Halbzeit Hui, zweite Halbzeit Pfui und drei Punkte“

– Foto: Clemens Budde

Die SV Gifhorn hat den zweiten Spieltag mit einem 4:3 beim FC Schwülper abgeschlossen. Nach einer furiosen ersten Halbzeit und einer 4:0-Führung wurde es nach der Pause noch einmal eng. Trainer Lars Ebeling war trotz des Sieges nicht vollends zufrieden.

Was nach 27 Minuten wie ein souveräner Auftritt aussah, entwickelte sich nach der Pause zu einer Partie, in der die Gifhorner noch einmal um den Sieg bangen mussten.

Gleichzeitig wollte Ebeling den Auftritt des FC Schwülper in den ersten 45 Minuten nicht kleinreden. „Schwülper hat auch ordentlich mitgespielt. Also das Ergebnis zeigt nicht unbedingt den Spielverlauf in der ersten Halbzeit, aber wir waren unheimlich effektiv vorm Tor.“ Die Gastgeber hätten durchaus Möglichkeiten gehabt, selbst zu treffen. „Sie hatten zwei, drei doch gar nicht so schlechte Chancen. Wir mussten auch einmal auf der Linie retten. Da hätte es auch schon klingeln dürfen.“

Dabei hatte seine Mannschaft furios begonnen. Bereits nach vier Minuten brachte Lennox Kaday die SV Gifhorn mit 1:0 in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Wayne Rudt auf 2:0. Carlo Fischer sorgte in der 21. Minute für das 3:0, Leon Schneider legte sechs Minuten später das 4:0 nach. „Ich glaube, in der ersten Halbzeit sind wir gut reingekommen, haben früh die Tore erzielt, haben eigentlich aus fast jeder Chance irgendwo ein Tor gemacht“, sagte Lars Ebeling. Die Gifhorner präsentierten sich vor dem Tor äußerst effizient.

Stattdessen ging die SV Gifhorn mit einer 4:0-Führung in die Pause. Für Lars Ebeling war damit allerdings noch längst nicht alles entschieden. „Dann darf es uns nicht passieren, dass wir den Gegner so noch mal in der zweiten Halbzeit aufkommen lassen. Wir waren gewarnt.“ Die Warnungen sollten sich bewahrheiten.

Der FC Schwülper kam mit deutlich mehr Energie aus der Kabine und übernahm zunehmend die Kontrolle. „Wir wussten, dass die nicht aufhören. Auch aus der Vorsaison haben mir das die Spieler schon berichtet. Und trotzdem haben wir es nicht hingekriegt, sie weiterhin irgendwo einfach gut unter Druck zu setzen. Ganz im Gegenteil, das hat dann eher Schwülper mit uns gemacht.“

Die Gastgeber attackierten früher und wurden nach Einschätzung von Lars Ebeling „auch ein bisschen griffiger, galliger“. Der FC Schwülper nahm „eigentlich sofort aus der Kabine heraus das Heft in die Hand“. Dennoch hatte die SV Gifhorn Möglichkeiten, die Partie endgültig zu entscheiden. „Leider Gottes ist es uns auch nicht gelungen, zwei-, dreimal den Deckel draufzubringen“, sagte der Trainer. Neben zwei Pfostenschüssen habe seine Mannschaft noch zwei, drei andere gute Möglichkeiten gehabt.

Was in der ersten Halbzeit noch nahezu selbstverständlich wirkte, fehlte nach dem Seitenwechsel: die Konsequenz vor dem Tor. „Es ist leider auch in der zweiten Halbzeit so ein bisschen abhandengekommen, was uns in der ersten Halbzeit stark gemacht hat, nämlich die Treffsicherheit“, erklärte Lars Ebeling. Seine Mannschaft hätte die Partie „durchaus einfach viel früher“ entscheiden können.

Stattdessen wurde es nach dem 1:4 durch Lauritz Macht in der 55. Minute wieder spannend. Nils Spitzer verkürzte in der 83. Minute auf 2:4, Stephan Wolf brachte Schwülper in der 88. Minute sogar auf 3:4 heran. Die letzten Minuten wurden damit noch einmal zur Bewährungsprobe für die SV Gifhorn.

„So wurde es hinten raus noch mal eine ganz enge Nummer“, sagte Lars Ebeling. Am Ende durfte seine Mannschaft dennoch drei Punkte mitnehmen. Der Trainer wusste allerdings, wie knapp es am Ende geworden war: „Final können wir am Ende froh sein, dass es so ausgegangen ist, weil das Spiel, wenn es noch mal eine Viertelstunde länger läuft, vielleicht auch noch den Ausgleich mit sich gebracht hätte.“

Dass es nicht dazu kam, war für Lars Ebeling letztlich entscheidend. „Aber hätte, hätte Fahrradkette. Erste Halbzeit Hui, zweite Halbzeit Pfui und drei Punkte. Das ist das, was zählt nach so einem Spiel. Und die haben wir eingefangen.“