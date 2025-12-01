Erste Halbfinal-Tickets im Frauen-Landespokal vergeben

Die Frauen des SSV Besiegdas Magdeburg haben sich das erste Halbfinale-Ticket im Polytan-Landespokal der Großfeld-Frauen gesichert. Im Viertelfinale beim Ligakontrahenten FSG Irxleben/Niederndodeleben setzte sich der Verbandsligist nach torloser erster Halbzeit am Ende noch deutlich mit 6:0 durch. Herausragende Spielerin war Angreiferin Anja Zywitzki, die einen Viererpack für die Gäste schnürte.

Damit zog Besiegdas nach dem Viertelfinal-Aus in der Vorsaison wieder in die Runde der besten Vier ein. Wer in diese folgt, ist noch offen. Die ebenfalls für Sonntag vorgesehenen Duelle zwischen dem FC Stahl Aken und Union Sandersdorf sowie zwischen dem SV Allstedt und dem SV Allemannia Jessen mussten aufgrund der Platzbedingungen ins neue Jahr verschoben werden.

Zudem steht noch das Viertelfinale zwischen Landesligist FSV Saxonia Tangermünde und dem hoch favorisierten Titelverteidiger 1. FC Magdeburg aus. Die siegreiche Mannschaft trifft im Viertelfinale dann auf den Halleschen FC.

