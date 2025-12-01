Erste Halbfinal-Tickets im Frauen-Landespokal vergeben

Am Wochenende wurden die ersten Halbfinal-Tickets in den beiden Landespokal-Wettbewerben der Fußballerinnen von Sachsen-Anhalt ausgespielt. Auf dem Kleinfeld wurde dazu noch ein ausstehendes Achtelfinale nachgeholt.
Die Frauen des SSV Besiegdas Magdeburg haben sich das erste Halbfinale-Ticket im Polytan-Landespokal der Großfeld-Frauen gesichert. Im Viertelfinale beim Ligakontrahenten FSG Irxleben/Niederndodeleben setzte sich der Verbandsligist nach torloser erster Halbzeit am Ende noch deutlich mit 6:0 durch. Herausragende Spielerin war Angreiferin Anja Zywitzki, die einen Viererpack für die Gäste schnürte.
Damit zog Besiegdas nach dem Viertelfinal-Aus in der Vorsaison wieder in die Runde der besten Vier ein. Wer in diese folgt, ist noch offen. Die ebenfalls für Sonntag vorgesehenen Duelle zwischen dem FC Stahl Aken und Union Sandersdorf sowie zwischen dem SV Allstedt und dem SV Allemannia Jessen mussten aufgrund der Platzbedingungen ins neue Jahr verschoben werden.
Zudem steht noch das Viertelfinale zwischen Landesligist FSV Saxonia Tangermünde und dem hoch favorisierten Titelverteidiger 1. FC Magdeburg aus. Die siegreiche Mannschaft trifft im Viertelfinale dann auf den Halleschen FC.
In einem Spektakel hat sich der Eilslebener SV am Sonntag mit 5:4 beim SV Grün-Weiß Potzehne durchgesetzt. Für die siegreichen Gäste erzielte Saskia Matthies einen Dreierpack, für die Gastgeberinnen traf die frühere Regionalliga-Spielerin Michelle Bröckel ebenfalls dreifach. Der Anschlusstreffer in der Schlussminute der regulären Spielzeit kam allerdings zu spät.
Ebenfalls mit einer Dreierpackerin in seinen Reihen zog der SV Blau-Weiß Zorbau ins Halbfinale ein. Andzelika Niewielska wurde für die Blau-Weißen beim 4:3-Erfolg gegen den SV Rotation Aschersleben zur Matchwinnerin. Auf die ersten drei Führungstreffer der Zorbauerinnen fand Rotation immer noch eine Antwort - auf das 4:3 durch Niewielska in der 79. Minute allerdings nicht mehr.
Nur noch einen Schritt vom Halbfinale entfernt ist der FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg seit dem Wochenende. Am Sonntag setzten sich die Gastgeberinnen im nachgeholten Achtelfinale mit 2:1 gegen den FSV Raßnitz durch. Dabei avancierte Tina Oschecker kurz vor dem Ende zur Siegtorschützin. Im Viertelfinale führt die Reise der Rot-Weißen dann zum VfB Scharnhorst Großgörschen in den Burgenlandkreis. Um das vierte Halbfinal-Ticket duellieren sich der MTV Welsleben und der FC RSK Freyburg: Die ursprünglich für Sonntag angesetzte Partie wurde ins neue Jahr verlegt.
