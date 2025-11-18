Erste Hälfte hui, zweite pfui - Waldtrudering unterliegt in Trudering

Mit dem vermutlich schnellsten Treffer der Vereinsgeschichte, mindestens aber der vergangen 10 Jahre startete Waldtrudering in das Derby an der Feldbergstraße: Die Hausherren spielten bei eigenem Anstoß zwei Rückpässe und letztlich zu ihrem Keeper zurück, der von Wolf attackiert ein erfolgloses Dribbling versuchte und das Leder so nach 11 Sekunden im Netz zappelte. Abgesehen davon zeigten sich jedoch auch die Gastgeber hellwach und glichen bereits in der dritten Spielminute aus: Nachdem zuvor Garbrecht noch in höchster Not und mit starkem Einsatz auf Kosten einer Ecke den durchgebrochenen Angreifer stoppen konnte, wurde ebendieser Eckball mit Zug auf den ersten Pfosten geschlagen und dort aus kurzer Distanz eingenickt. Vor allem die Gäste hielten in der Anfangsviertelstunde das Tempo sagenhaft hoch, ließen in der Folge aber diverse Möglichkeiten liegen. So scheiterte Hauschild wieder nur vier Minuten später, nachdem er zuvor im Strafraum von den Beinen geholt wurde, vom ominösen Punkt am Schlussmann. Auch ein Abschluss aus 12 Metern halbrechter Position landete in den Armen des Keepers, während Buttermann und Wolf per Kopf das Tor knapp verfehlten. Nach einer knappen Viertelstunde gelang Waldtrudering dann doch die erneute Führung, über Wolf gelangte das Spielgerät im linken Rückraum zu Hauschild; dieser fand in der Mitte Bieringer, wurde von diesem mit einem verzögerten Doppelpass wieder eingesetzt und netzte letztlich aus 8 Metern halblinker Position zielgenau ins rechte Eck ein. In der Folge blieb die Partie intensiv, wenngleich die Defensivreihen nun etwas besseren Zugriff fanden. Waldtrudering blieb dabei das gefährlichere Team, Garbrechts Abschluss aus 14 Metern konnte der TW nur nach vorne fausten und Kameters Versuch von der Strafraumgrenze strich knapp über den Kasten. Trudering konnte sich in dieser Phase oft nur mit unerlaubten Mitteln behelfen und sammelte bis zum Pausenpfiff bereits vier Verwarnungen. Dennoch gelang den Platzherren etwa fünf Minuten vor der Pause der erneute Ausgleich; nachdem sich die Waldtruderinger Defensive bei einem Abschlag des Keepers ungeordnet zeigte, musste TW Weinbrenner gegen den durchbrechenden Stürmer eingreifen und lenkte diesen nach außen. Der Stürmer nahm das Angebot des liegenden Keepers an und ließ sich über ihn fallen, was der Unparteiische zum Anlass nahm für einen sehr diskutablen Strafstoß-Pfiff. Die Entstehung war dem Schützen selbstverständlich egal und mit einem strammen Schuss ins linke Eck war der 2:2-Pausenstand hergestellt.

Was der Waldtruderinger Trainer seinen Mannen auch in der Kabine gesagt hatte, das Ergebnis war katastrophal. In den zweiten 45 Minuten schlich eine lethargische und völlig emotionslose Elf über den Platz, die sich mental und körperlich in jeder einzelnen Aktion dominieren ließ. Die Gegentore fielen somit zwangsläufig und waren in ihrer Einfachheit beinahe beschämend. Unbedrängt als letzter Mann einen Flugball zum Gegner durchrutschen lassen; bei einem SR-Ball komplett abschalten und den Torschützen mit einem direkten Pass in die Tiefe frei vor den Keeper lassen; eine Flanke tief im eigenen Strafraum wiederum unbedrängt über den Scheitel rutschen zu lassen und dem Gegner damit einen freien Abschluss aus fünf Metern zu gewähren: Die Gäste hatten defensiv nun schlicht kein Kreisliga-Niveau mehr. Offensiv sprang zwar immer mal wieder eine Chance heraus, in den entscheidenden Zweikampf- und vor allem Kopfballduellen gingen aber durchweg die Gastgeber als Sieger hervor. Erst in der Schlussphase, als Trudering zwei Gänge zurückgeschaltet hatte, hätten die Gäste das Ergebnis noch erträglicher gestalten können, doch kratzte der Keeper einen Hauschild-Versuch aus dem rechten Kreuzeck, Mayer scheiterte aus fünf Metern am Querbalken und ein Wolf-Kopfball wurde von einem Verteidiger von der Torlinie geköpft.