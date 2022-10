Erste gewinnt Freitagabendspiel

Eine grundsolide erste Halbzeit war die Grundlage für den Sieg am gestrigen Abend. Das Team hatte den Gegner vollkommen im Griff und ließ nahezu nichts zu. Die 2:0-Pausenführung durch Tore von Jonas Griep und Julian Thünemann war verdient.

Direkt nach Wiederbeginn wurde das Spiel dann direkt wieder richtig spannend. Nur 22 Sekunden dauerte es bis zum Anschlusstreffer. In der Folge kamen die Salzbergener besser ins Spiel, sodass sich ein offenes Spiel entwickelte. In der 56. Minute konnte Tobias Griep dann den alten Abstand wiederherstellen. Mit der 2-Tore-Führung bekam der BVC das Spiel wieder besser in den Griff. Den Schlusspunkt setzte dann Jonas Griep mit einem wunderbaren Heber über den Keeper.