Erste Frauenmannschaft des FFV Ingelheim wird Herbstmeister

Larissa Mandel, die in dieser Partie für den FFV debütierte, konnte sich so über einen sehr gelungen Einstand freuen. Sie sagte: „Wir waren von Anfang an die klar dominante Mannschaft und konnten durch die schnellen Tore ruhig, seriös und souverän unser Spiel durchziehen. Durch effizientes Nutzen der Torchancen und starke Spielzüge, kam dann das hohe Ergebnis zustande. Für mich persönlich war das also ein gelungener und dankbarer Einstand und fürs Team die verdiente Herbstmeisterschaft.“

Großwinternheim. Am letzten Vorrundenspieltag der Frauenfußball Landesliga Nord galt es für die Kickerinnen des FFV Ingelheim die Herbstmeisterschaft einzutüten und die Hinserie mit weißer Weste abzuschließen. Das gelang mit einem 12:0-Heimsieg gegen den SC Lerchenberg mit Bravour, so dass nach 10 Spielen die maximale Ausbeute von 30 Punkten und ein Torverhältnis von 56:3 stehen, was die Spielerinnen auch fröhlich feierten.

Und die Ingelheimerinnen blieben auf dem Gaspedal. Immer wieder wurden schnell die Seiten verlagert, tolle Kombinationen durchs Zentrum gespielt und es kam fast im Minutentakt zu Torabschlüssen. Es war unheimlich viel Engagement und Bewegung im

Diese Analyse traf die Partie auf den Punkt. Vom Start weg, attackierten die FFV-Mädels hoch und ließen dem SCL keine Zeit Bälle zu verarbeiten, oder klare Aktion durchführen zu können. Im eigenen Ballbesitz kombinierten die FFV-Spielerinnen scharf, schnell und präzise, so dass sich ein extrem druckvolles Spiel auf das Lerchenberger Tor ergab und Annabel Rink schon früh, nach super Pass von Finja Rauprich, zur 1:0-FFV-Führung traf (3.). Als kurz darauf Antonia Schön eine scharfe Ecke von Julia Welsch zum 2:0 einköpfte (10.), waren schon sehr früh die Weichen auf Herbstmeisterschaft gestellt.

FFV-Angriffsspiel, was zu sechs weiteren Gastgeber-Treffer vor dem Seitenwechsel führte. Torschützin dieser Treffer zum drei bis acht zu null war ausschließlich Rink, die es aber von ihren Mitspielerinnen leicht gemacht bekam und oft nur noch eindrücken musste. So sammelten Emilia Weber (17., 45.+2), Angelia Drewicke (23.), Lea Rehn (36.), Lilly Rühlmann (41.) und Rauprich (44.), die ihre Stürmerin teils sehenswert bedienten, fleißig Punkte für die Scorerliste, in der bekanntlich jedes Tor und jede Vorlage berücksichtigt wird.

Rink, die dann im zweiten Durchgang, nach zwei weiteren tollen Vorlagen von Weber (51., 53.), schnell auf 10:0 gestellt hatte, war nach den vergangenen Wochen, in denen sie, auf Grund einer Verletzung, nur sehr dosiert eingesetzt werden konnte, überglücklich über die Herbstmeisterschaft und die tolle Unterstützung ihrer Teamkameradinnen. Sie sagte: „Ich bin sehr glücklich nach meiner Verletzungspause wieder so zurückgekommen zu sein und bin dem Team sehr dankbar für die super Vorlagen, die ich am Ende verwandeln durfte.“

Marie Assel, die nach einer Ecke aus dem Rückraum Maß nahm und zum 11:0 einschoss (56.) und Nora Abel, die auf Weber-Flanke zum 12:0-Endstand traf (83.), machten dann das Dutzend voll.

Mit Mandel und Rühlmann gaben zwei Spielerinnen am Sonntag ihr Debüt für den FFV und Amelie Zoschke debütierte nicht nur für den FFV, sondern stand sogar zum ersten mal bei einem Fußballspiel über den gesamten Platz auf dem Feld, machte ihre Sache gut und hatte sogar mit einem Torabschluss, nach gutem Dribbling Pech, an der Torhüterin zu scheitern (69.). Zoschke sagte zu ihrem ersten Spiel: „Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das erste Mal mit den anderen (und generell das erste Mal) zu spielen, auch wenn ich noch eine Menge lernen muss, was zum Beispiel die Taktik angeht. Man hat gesehen, dass da wirklich gute Spielerinnen auf dem Platz stehen. Insgesamt war das ein starkes Spiel von uns, das wir auch in der Höhe verdient gewonnen haben.“

Am kommenden Sonntag stehen dann die beiden letzten Spiele des Jahres 2025 für die Teams des FFV Ingelheim 2025 an. In der Bezirksliga empfängt unsere 2. Mannschaft, um 13 Uhr in Frei-Weinheim, die DSG Breitenthal II und kann dort mit einem Sieg, schon im vorletzten Spiel der Hinrunde, ebenfalls Herbstmeister werden. Die 1. Mannschaft empfängt in der Landesliga, um 15:30 Uhr in Großwinternheim, die SG Saulheim/ Wörrstadt II und möchte mit einem Sieg erfolgreich in die Rückrunde starten und das Jahr 2025 ohne Punktverlust beenden.