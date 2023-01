Erste Formtests der SG Sonnenhof und der TSG Backnang Oberligisten absolvieren ihre ersten Testspiele.

Mit der TSG Backnang bestreitet morgen der zweite Oberligist aus dem Murrtal ebenfalls sein erstes Vorbereitungsspiel. Dabei wird die Etzwiesenelf von einem Landesligisten gefordert. Der neue Trainer und sein Team treffen auf die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Allerdings steigt das Duell nun nicht wie ursprünglich geplant ab 14.30 Uhr in Oppenweiler, sondern in der Backnanger Eugen-Adolff-Sportanlage.

Wie am morgigen Samstag in Althütte, wo gleich zwei Partien geplant sind. Im Einsatz ist dabei auch der Oberliga-Zweite SG Sonnenhof Großaspach, der ab 13.30 Uhr auf den Landesligisten SV Breuningsweiler trifft. Bei der SG soll eventuell der eine oder andere Gastspieler eingesetzt werden, sucht Aspach doch noch einen zusätzlichen Innenverteidiger. Im Anschluss an den Auftritt des Oberligisten ist dann auch Gastgeber TSV Althütte am Ball. Die Elf aus der Kreisliga A misst sich ab 15.30 Uhr mit dem Bezirksligisten TSV Sulzbach-Laufen.

