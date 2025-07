Erste Finalrunden stehen an: Hier rollt der Ball bei den Turnieren

Zu Beginn der Sommervorbereitung erfreuen sich die regionalen Turniere bei den Amateurklubs am Mittelrhein traditionell großer Beliebtheit. Während vielerorts die Trainingseinheiten noch der Formsuche dienen, bieten die Vorbereitungsturniere bereits den ersten Härtetest unter Wettbewerbsbedingungen. In dieser Woche herrscht nahezu täglich Spielbetrieb. Am bevorstehenden Wochenende stehen dann vielerorts die Finalrunden an, bei denen nicht nur Pokale vergeben, sondern auch erste Ausrufezeichen für die neue Saison gesetzt werden.