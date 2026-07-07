Erste Erkenntnisse – Ruhrtal nimmt Kurs auf die neue Saison von Isaija Zecevic · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser

Der Ball rollt endlich wieder - auch bei der DJK TuS Ruhrtal Witten. – Foto: Isaija Zecevic

Mit dem ersten Testspiel ist die DJK TuS Ruhrtal Witten 1919 offiziell in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Gegen den FC Sarajevo musste sich das Team zwar mit 2:5 (1:3) geschlagen geben, dennoch stand vor allem das Sammeln von Spielpraxis und wichtigen Erkenntnissen im Vordergrund. Die Gäste gingen durch Ermin Pandzic (25.), Eldar Bevab (29.) und Samy Smajlovic (44.) früh mit 3:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Denis Alexander Kowarsch per Foulelfmeter (45.+2) auf 1:3. Nach dem Seitenwechsel nutzte das Trainerteam die Partie für zahlreiche Wechsel. Martin Yavorsky, Marc Dettlaf, Farset Kaedi, Aiman Ben Naas und Leart Sabani kamen neu ins Spiel und sammelten wertvolle Einsatzminuten. Zwar erhöhten Eldar Bevab (75.) und Ermin Pandzic (82.) für Sarajevo auf 5:1, doch Metehan Deniz setzte mit seinem Treffer in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 2:5-Endstand.

Nach einer Saison, die die Ruhrtaler auf dem 10. Tabellenplatz der Kreisliga A2 Bochum mit 34 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 67:67 abschlossen, soll in der neuen Spielzeit der nächste Schritt folgen. Die Mannschaft möchte sich weiterentwickeln, konstanter auftreten und sich tabellarisch verbessern. Die Vorbereitung bietet dafür nun die erste Gelegenheit. Bereits am 10. und 11. Juli nimmt die DJK TuS Ruhrtal Witten 1919 am Stadtwerke-Industriecup teil. Dort trifft das Team zunächst auf den FC Neuruhrort, ehe einen Tag später das Duell mit TuS Ennepetal II ansteht.