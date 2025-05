Erste Entscheidung im Aufstiegskampf? Horrem empfängt Hilal-Maroc

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Manchmal fällt es durchaus nicht leicht, sämtliche Aufstiegskonstellationen im Blick zu behalten. Vor dem Spitzenspiel gilt jedenfalls noch: Der Drittplatzierte Hilal-Maroc Bergheim steigt mit voller Punkteausbeute aus den verbleibenden drei Spielen auf, der Zweitplatzierte Horremer SV nicht unbedingt. Hier kommt nämlich ins Spiel, das Hilal-Maroc nach Horrem auch noch auf Tabellenführer SC Fliesteden trifft. Und um die Situation noch zu verkomplizieren, braucht es auch noch einen Blick in die Bezirksliga, Staffel 1, die derzeit den fünften Aufstiegsplatz der Staffel 3 entreißen würden. Passend zum Spannungsbogen fehlt Horrem dafür aber nur ein Tor.

Doch natürlich eignet sich für beide Seiten das Spitzenspiel nicht gerade, um das eigene Torverhältnis auszubessern. Der Spielausgang kommt ohnehin nur einem Münzwurf gleich, beide Mannschaften begegnen sich auf absoluter Augenhöhe. Beide sind seit exakt sieben Spielen ungeschlagen, das Hinspiel endete in einem Remis (2:2).

Das einzige Motivations-Bonbon, was der HSV womöglich in die Partie nehmen könnte: In bislang sieben Aufeinandertreffen hat man gegen Hilal-Maroc noch nie verloren (2S, 5U). Mehr als ein statistische Anekdote dürfte das vor dem Duell der Giganten jedoch nicht sein.