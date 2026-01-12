Erste Edition des VolmeCup im Volmetal erfolgreich gestartet

Vom 9. bis 11. Januar 2026 fand in der Sporthalle Volmetal die erste Ausgabe des Volme-Cups statt. Das Turnier, das ursprünglich als traditioneller Winter-Cup veranstaltet wurde, wird ab diesem Jahr unter dem neuen Namen fortgeführt und soll künftig regelmäßig in verschiedenen Jugendklassen ausgetragen werden. In der Premiere standen die Altersklassen U11, U13 und U15 im Mittelpunkt.

Den Auftakt bildete die U15/C-Jugend am Freitag, den 9. Januar. Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils vier Teams ausgetragen. In Gruppe A spielten die Spielvereinigung Hagen 11, Blau-Weiß Voerde, SV Hohenlimburg 2 und die SG Dahl / Zurstraße.

Die Veranstaltung verlief reibungslos und war organisatorisch hervorragend vorbereitet. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Spiele und sorgten für eine lebhafte Atmosphäre in der Halle. Die Qualität der teilnehmenden Mannschaften war hoch, sodass spannende und faire Begegnungen geboten wurden.

Gruppe B bestand aus TSG Herdecke, FC Wetter, FSV Gevelsberg und SuS Volmarstein. Hier erzielte TSG Herdecke den ersten Platz, gefolgt von FC Wetter, Gevelsberg und Volmarstein.

Hagen 11 setzte sich in der Vorrunde durch an die Spitze, gefolgt von Blau-Weiß Voerde als 2. Platz. SV Hohenlimburg belegte den 3.Platz und die SG Dahl/Zurstraße den 4. Platz.

In den Halbfinals setzte sich Wetter überraschend mit 2:0 gegen Hagen 11 durch, während TSG Herdecke Blau-Weiß Voerde knapp mit 1:0 besiegte. Das Spiel um Platz drei wurde nach einem packenden Siebenmeterschießen entschieden, das Voerde mit 4:5 für sich entschied. Das Finale zwischen TSG Herdecke und FC Wetter endete deutlich zugunsten der Herdecker Mannschaft. Mit einem souveränen 4:0 sicherte sich TSG Herdecke den ersten Titel der Geschichte des VolmeCups in der U15-Kategorie, FC Wetter belegte den zweiten Platz, Dritter wurde Blau-Weiß Voerde.

Am Samstag standen die Spiele der U11/E-Jugend auf dem Programm. Hier traten jeweils fünf Mannschaften pro Gruppe an, die Spielzeit betrug neun Minuten pro Partie.

In Gruppe A spielten Hagen 11 II, Concordia Hagen, TSV Dahl, Zurstraße 70 und Fortuna Hagen. Hagen 11 II belegte den ersten Platz, gefolgt von Concordia Hagen, TSV Dahl, Zurstraße 70 und Fortuna Hagen.

Gruppe B bestand aus Hagen 11 , SG Vorhalle 09, Spielvereinigung Linderhausen, Schwarz-Weiß Breckerfeld und SV Boele Kabel. Hagen 11 I setzte sich souverän an die Spitze, gefolgt von Vorhalle, Linderhausen, Breckerfeld und Boele Kabel.

Die anschließenden Platzierungsspiele boten spannende Duelle. Fortuna Hagen gewann 1:0 gegen Boele Kabel und sicherte sich Platz neun, während Breckerfeld mit 5:0 gegen SC Zurstraße 70 siegte. Linderhausen setzte sich 1:0 gegen TSV Dahl durch, und Concordia Hagen gewann nach einem Siebenmeterschießen mit 3:2 gegen SG Vorhalle 09.

Im Finale standen sich die beiden Hagener Teams gegenüber: Hagen 11 II besiegte Hagen 11 knapp mit 2:1 und sicherte sich den Turniersieg der U11.

Die Altersklasse U13/D-Jugend wurde am Sonntag ausgetragen, die Spielzeit betrug 15 Minuten pro Partie. In Gruppe A traten Hagen 11 2, Schwarz-Weiß Breckerfeld, SV Fortuna Hagen und der Gastgeber SG Dahl Zurstraße an.

Hagen 11 II setzte sich an die Spitze der Gruppe, gefolgt von Breckerfeld, Fortuna Hagen und die SG Dahl/Zurstraße.

Gruppe B bestand aus Hagen 11, Blau-Weiß Voerde, der JSG Esborn/Hiddinghausen und Concordia Hagen 2, wobei Hagen 11-1 den ersten Platz belegte und Platz 2 die Mannschaft aus Voerde.

Die Halbfinals zeigten deutliche Dominanz der Hagener Teams:

Hagen 11-2 gewann 4:0 gegen Blau-Weiß Voerde, während Hagen 11 Breckerfeld mit 10:0 besiegte. Im Spiel um Platz drei setzte sich Blau-Weiß Voerde mit 4:0 gegen Breckerfeld durch. Das Finale zwischen den beiden Hagener Mannschaften war spannend und umkämpft, am Ende gewann Hagen 11-2 knapp mit 1:0 und sicherte sich den Turniersieg in der U13-Kategorie.

Die erste Edition des VolmeCups zeichnete sich insgesamt durch hohe Spielqualität, faire Begegnungen und eine ausgezeichnete Organisation aus. Die Resonanz von Spielern, Trainern und Zuschauern war durchweg positiv. Viele äußerten den Wunsch nach einer Fortsetzung des Turniers im kommenden Jahr. Dank reibungsloser Abläufe, gutem Catering und attraktiven Turnierverlauf, verlief das Wochenende rundum erfolgreich.

Der VolmeCup hat damit den Grundstein für eine neue Turniertradition gelegt. Die Veranstalter bedanken sich bei allen Mannschaften, Spielerinnen und Spielern, Helfern und Zuschauern und freuen sich darauf, im nächsten Jahr viele bekannte und neue Teams wiederzusehen.