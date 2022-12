Erste Derbyniederlage

Am vergangenen Sonntag stand für die Damenmannschaft des SV Mutscheid ein besonderes Spiel auf dem Plan. Es ging auswärts gegen die SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim. Alle bisherigen Auflagen dieses Spiels konnten von den Mutscheiderinnen gewonnen werden, sodass das Ziel für diese Spieltag klar war: Drei Punkte mit nach Mutscheid nehmen. Nach einer unruhigen Anfangsphase musste man jedoch früh einen Rückschlag hinnehmen. Die Gastgeberinnen erzielten nach einer Ecke den Führungstreffer. Die Gäste wollten sich jedoch nicht geschlagen geben und kämpften sich in die Partie. Bis zum Halbzeitpfiff gelang es jedoch keiner Mannschaft etwas am Spielstand zu ändern. Auch in der zweiten Hälfte fand sich der Ball überwiegend im Mittelfeld wieder, sodass die Zuschauer nur wenige Torchancen beobachten konnten. Den Damen aus Mutscheid gelang es nicht, den nach dem Spielverlauf als gerecht zu bezeichnenden, Ausgleich zu erzielen und mussten so die erste Derbyniederlage hinnehmen. Trotz der Bedeutung des Spiels handelte es sich auf dem Feld um eine sehr faire Partie. Am Spielfeldrand wurde das faire Verhalten in einigen Situationen jedoch vermisst. Die Spielerinnen aus Mutscheid sahen sich immer wieder mit teils heftigen Beleidigungen durch die Anhänger der Heimmannschaft konfrontiert.