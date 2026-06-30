Erste Bezirksliga-"Karteileiche" 2026/27 steht fest

– Foto: Joachim Josephs

Der TuS Hannibal wird zur Spielzeit 2026/27 nicht antreten. Der Dortmunder Nordstadtclub hatte in der jüngsten Vergangenheit mit drei Jahren Landesliga-Zugehörigkeit den Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte erlebt. Nach dem jüngsten Abstieg wird Hannibal in der Bezirksliga nicht antreten und sich freiwillig in die sog. "Dortmund-Liga" zurückziehen. Der Fußball-Kreis Dortmund hat zur anstehenden Saison die eingleisige A-Liga eingeführt, die nun das absolute Premiumprodukt im größten Fußball-Kreis Westfalens darstellt. Die Funktionäre haben bereits einen Sponsor an Land gezogen, der einen sechsstelligen Betrag in den nächsten drei Jahren investiert. Rund 60.000 EUR sollen dabei an die Vereine wandern.

Hintergrund des Rückzugs sei insbesondere die mangelhafte Infrastruktur. Jahrelang spielte Hannibal im Hoeschpark ohne Vereinsheim und Verkaufsmöglichkeiten. Der Vorsitzende Najim Bousbiba erklärt gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten", dass "einfach eine eigene Heimat fehlt. Das ist kein Vereinsleben. Wir haben teilweise nicht mal einen Kaffee anbieten können. Du bist wie ein Vagabund. Wir sind nicht weitergekommen. Dafür habe ich keinen Nerv mehr." Das Jahr Pause soll nun genutzt werden, um eine sportliche Heimat zu finden.

Mit Michael Reznik, Eumin Son, Kevin Usang, Anton Pavic, Oktay Ipek (alle FC Brünninghausen), Tarek El Mohammadi, Andrej Myakotin (beide KF Sharri), Redon Cenaj (Lüner SV), Yassir Mhani (Dortmunder Löwen), Gökhan Ucar (TuS Eving-Lindenhorst), Oualid Atriki (SG Massen), Odum Chidera (SG Gahmen), Durmus Berkay Ertugrul (SV Brackel) und Soufian Laghrissi (SV Sodingen) haben viele Akteure der vergangenen Saison bereits neue Vereine gefunden. An Spielermaterial für die Bezirksliga habe es aber nicht gemangelt, sagt Bousbiba: "Wir sind ein unabhängiger Verein und gut vernetzt."