Erste Baumgärtner-Niederlage – SEF-Heimpremiere misslingt

Offensiv harmlose Freisinger müssen sich bei der Heimpremiere ihres neuen Trainers dem TSV Gaimersheim geschlagen geben. Ein Pechtor entscheidet.

Freising - Einen Rückschlag – zumindest was das Ergebnis betrifft – gab es für den SE Freising. Nach zwei Siegen in Folge für Heiko Baumgärtner misslang die Heimpremiere für den neuen Coach. Am Ende mussten sich die Lerchenfelder dem TSV Gaimersheim knapp mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

7:1 in der Liga gegen Ingolstadt, 2:1 im Pokal gegen Kranzberg – die ersten beiden Partien liefen gut für die neu aufgestellte Elf von Trainer Heiko Baumgärtner. Im ersten Heimspiel am Freitagabend zeigten die Lerchenfelder nun aber wieder eine schwächere Leistung, mussten jedoch auch stark ersatzgeschwächt antreten.

Mit Joshua Steindorf (11 Tore) fehlte dem SEF sein bester Goalgetter mit einer Prellung, auch Co-Kapitän Maximilian Rudzki kann aktuell nicht mittun.

Die beiden Ausfälle merkte man dem SEF schnell an. Offensiv bekamen die Hausherren keinen Zugriff auf die Partie. „Das war nicht die Leistung, die wir in den letzten Partien gezeigt haben“, musste Pressesprecher Sebastian Thalhammer zugeben. Vor allem im ersten Durchgang fand der SEF offensiv quasi nicht statt, eine wirklich nennenswerte Chance war nicht zu verzeichnen.

Kein Spielglück für die Freisinger

Zu allem Überfluss war beim Siegtreffer der Gäste denn auch noch viel Pech mit dabei: Freising schaffte es nicht, das Leder am eigenen Strafraum zu klären. Der Gaimersheimer Nicolae Nechita bekam ein Bein dazwischen, und von dort segelte das Leder schließlich entgegen der Laufrichtung von Keeper Jonas Trost zum 1:0 ins Tor (9.).

Diesem Rückstand liefen die Freisinger von nun an hinterher, die wirklich nennenswerten Chancen hatte aber Gaimersheim. Schließlich blieb es bei der Heimniederlage.

„Wir dürfen gerade am Anfang keine Wunderdinge erwarten“, so Thalhammer. „In dieser ausgeglichenen Liga wird’s gegen jeden schwierig, wenn du nicht an dein maximales Niveau herankommst.“ Wenn überhaupt, dann wurden die Eintracht-Mannen am Freitag über Standards gefährlich. Zu wenig, um eine Bezirksliga-Partie für sich zu entscheiden.