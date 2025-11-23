Erste Bad Blankenburger Heimniederlage

Gleich nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Robert Eichler (E.Weimar) machte der SV Germania Ilmenau Nägel mit Köpfen: Ahmed Rahman stürmte auf der rechten Außenbahn heran und vollendete zielsicher zum 0:3 (47.). Das gut gefüllte Bad Blankenburger Lazarett vergrößerte sich, als Marvin Pohlenz den angschlagenen Abwehrchef Matheusz Szymanski ersetzte (48.). Auch wenn der TSV Bad Blankenburg danach nicht klein bei gab, war das 0:3 die Vorentscheidung. TSV-Trainer Christoph Albrecht brachte danach mit Nick Wipprecht und Henning Krämer zwei frische Offensivkräfte (55.). Die Gäste hätten durch Hannes Kutzner (61.) und Benjamin Hertel (65.) endgültig für klare Verhältnisse sorgen können. Nachdem TSV-Routinier Nico Stefan Botz mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante das 1:3 erzielt hatte, vergrößerte sich die Gegenwehr des TSV Bad Blankenburg (67.). Fast wäre Henning Krämer nach Kopfballablage von Jonas Körner das 2:3 gelungen, wäre da nicht Samuel Ogbenna abgetaucht (69.). Zwei Minuten später verwandelte Hannes Kutzner zum 1:4 (71.). Nach Foulspiel des starken SV-Torwartes fast auf der Grundlinie an Jonas Körner schnappte sich Moritz Schauseil den Ball und verwandelte sicher zum 2:4 (77.). Auch darauf hatte der SV Germania Ilmenau an diesem Spieltag eine Antwort: SV-Routinier Marc Fernando zeigte seine Klasse und setzte mit dem Torerfolg zum 2:5 (81.) den Schlusspunkt unter eine torreiche Partie am Hainberg.

Die Gäste hatten den besseren Start und bestraften eine Uneinigkeit in der TSV-Defensive mit dem 0:1, dass Benjamin Hertel gedankenschnell und lösungsorientiert mit einem Heber erzielte (6.). Die Gäste blieben am Drücker. Felix Grebhan hatte aus 8 Metern eine gute Torgelegenheit (20). Als eine Eingabe von links bis auf dem seifigen Geläuf bis auf den Raum hinter dem zweiten Pfosten durchrutschte, besaß Benjamin Hertel die nächte Ilmenauer Torgelegenheit (24.). Auf der Gegenseite zeigte sich Jonas König mit einem Schuss aus 15 Metern einmal (28.). Es ging zwischen den Strafräumen hin und her. Aus 16 Metern hatte Lorenz Meyer das 0:2 auf dem Fuß (32.). Auch Benjamin Hertel war aus 10 Metern dem nächsten Gästetreffer nahe (35.). Ben Schewior kam im anderen Strafraum aus Nahdistanz mit einem Kopfball nicht an Gästetorhüter Samuel Ogbenna vorbei (36.). Moritz Schauseil stellte auf seiner Außenbahn die Sattelfestigkeit der Gästeabwehr immer wieder auf die Probe. In der 38.Spielminute hätte er sich dafür bei einem zielstrebigen Torabschluss ins lange Eck belohnen können. Stattdessen kam der SV Germania Ilmenau beim nächsten Angriff zum 0:2: Felix Grebhan wurde am Elfmeterpunkt von der linke. Seite frei gespielt wurde. Er scheiterte im ersten Versuch noch an TSV-Torhüter Wesley Beck, schob danach im zweiten Versuch den Ball über die Torlinie - 0:2. Dabei blieb es bis zur Halbzeitpause.