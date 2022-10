Erste Auswärtspunkte für Möning/Rohr

Aufsteiger SG schlägt den TSV Wolfstein klar mit 3:0.

Im vierten Auswärtsspiel war es so weit: Aufsteiger SG Möning/Rohr hat erstmals in der Ferne gepunktet – und das gleich dreifach. Beim TSV Wolfstein gelang der Mannschaft von Spielertrainer Manuel Fersch ein deutlicher 3:0 (0:0)-Erfolg.



Danach sah es jedoch lange nicht aus. Nicht etwa, weil die Heimelf Druck auf das Gästetor ausgeübt hätte, sondern weil die SG wieder einmal klarste Chancen nicht zu verwerten wusste. Wurde Martin Schwerdt bei seinem Kopfball nach Maßflanke von Florian Klebl noch bedrängt (28. Minute), so lief der Torjäger in der 35. Minute auf Pass von Lukas Großhauser allein auf TSV-Torwart Lukas Greger zu, der Schwerdt jedoch geschickt abdrängte. Im Minutentakt folgten Großchancen der SG. Dabei traf Schwerdt frei vor dem Gästetor den Ball nicht, dann zog Jürgen Bayer mustergültig ab, aber Greger parierte prächtig, und schließlich drang Tom König in den TSV-Strafraum ein und verzog stark bedrängt knapp. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte erneut Schwerdt, der eine Flanke von Vincent Hamann volley knapp neben das Tor schoss.

Die SG machte in der zweiten Hälfte dort weiter, wo sie in der ersten aufgehört hatte – und dieses Mal mit Erfolg. Ein Angriff über rechts gelangte zu Bayer, der den Körper geschickt einsetzte und mit einem Steilpass Klebl bediente. Dessen Flanke auf den langen Pfosten köpfte Schwerdt wuchtig zum 1:0 ein (47.). Kurz danach schoss der Torschütze schoss zwei Meter vor dem Tor einen am Boden liegenden Gegenspieler an, was sich zwei Minuten später beinahe gerächt hätte. Die Wolfsteiner versuchten es, wie schon in der ersten Halbzeit, weiterhin mit langen Bällen, wobei einer davon die Wende hätte herbeiführen können. Allerdings parierte SG-Torhüter David Hofbeck großartig und hielt den Vorsprung fest, den seine Elf nur eine Minute später ausbaute. Nach einem Einwurf kam König zentral vor dem Gästetor in Ballbesitz und zog aus 16 Metern flach ins linke untere Eck zum 2:0 ab (68.).