Erste Ausrufezeichen gesetzt

– Foto: Dirk Krug

Der FC Bosporus Kassel stellt frühzeitig wichtige Weichen für die kommende Saison. Wie der Verein in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben Kapitän Mohamad Jammal, Flügelspieler Muhammet Sakir und Mittelfeldspieler Mehmet Kasal ihre Zusagen für die Spielzeit 2026/27 gegeben.

Den Anfang machte dabei der Kapitän. Mohamad Jammal, im Verein auch „Hamudi“ genannt, geht damit bereits in seine sechste Saison beim FC Bosporus. Für den Klub ist die Verlängerung ein wichtiges Signal: Jammal gilt nicht nur als Torjäger, sondern auch als Führungsspieler, der auf und neben dem Platz vorangeht. Der Verein bezeichnet ihn entsprechend als „Leader“ und betont seine Bedeutung für die Mannschaft.

Zwei weitere

Auch Muhammet Sakir bleibt den Kasselern erhalten. Der schnelle Außenbahnspieler wird in der kommenden Saison in sein drittes Jahr beim FC Bosporus gehen. Sakir zählt mit seinem Tempo und seinen Läufen über die Flügel zu den Spielern, die dem Offensivspiel immer wieder Dynamik verleihen. Gerade in Eins-gegen-eins-Situationen und bei schnellen Umschaltmomenten soll er auch künftig ein wichtiger Faktor bleiben.