Erste Alarmsignale bei Schalding - Sturm schlägt Grainet

Der SV Schalding-Heining zog überraschend gegen die zwei Klassen tiefer angesiedelte SpVgg Ruhmannsfelden den Kürzeren. – Foto: Manuel Kirchberger



Es läuft noch nicht rund für den SV Schalding-Heining! Der neuformierte SVS um Coach Heiko Schwarz kassierte nach dem 0:3 gegen die Profireserve des SSV Jahn Regensburg auch gegen den Bezirksligisten aus Ruhmannsfelden eine Testspielpleite. Schwarz wurde nach Abpfiff in Böbrach, wo die Partie ausgetragen wurde, deutlich: "Das ist heute einfach viel zu wenig von uns gewesen. Wenn man gegen einen Bezirksligisten verliert, darf es am Ende keine Ausreden geben – egal ob Testspiel, neu formierte Mannschaft oder harte Trainingstage. Wenn man den Klassenunterschied auf dem Platz nicht mehr bemerkt, läuft was falsch. Spätestens jetzt sollte es der Letzte bei uns begriffen haben: Wir müssen dringend was machen, um in der Bayernliga Punkte zu holen." Es läuft noch nicht rund für den SV Schalding-Heining! Der neuformierte SVS um Coach Heiko Schwarz kassierte nach dem 0:3 gegen die Profireserve des SSV Jahn Regensburg auch gegen den Bezirksligisten aus Ruhmannsfelden eine Testspielpleite. Schwarz wurde nach Abpfiff in Böbrach, wo die Partie ausgetragen wurde, deutlich: "Das ist heute einfach viel zu wenig von uns gewesen. Wenn man gegen einen Bezirksligisten verliert, darf es am Ende keine Ausreden geben – egal ob Testspiel, neu formierte Mannschaft oder harte Trainingstage. Wenn man den Klassenunterschied auf dem Platz nicht mehr bemerkt, läuft was falsch. Spätestens jetzt sollte es der Letzte bei uns begriffen haben: Wir müssen dringend was machen, um in der Bayernliga Punkte zu holen." Die SpVgg aus Ruhmannsfelden war hingegen zufrieden. "Die Jungs haben zuletzt sehr hart trainiert – ich bin stolz auf die Truppe. Das sah über weite Phasen des Spiels richtig gut aus", freute sich Coach Jochen Freidhofer über das Ausrufezeichen seines Teams.



Die beiden Bayerwaldkontrahenten sehen sich am 8. August bereits wieder. Dann im Rahmen des 5. Spieltags der Landesliga Mitte, der am heutigen Dienstag veröffentlicht wurde ( Die beiden Bayerwaldkontrahenten sehen sich am 8. August bereits wieder. Dann im Rahmen des 5. Spieltags der Landesliga Mitte, der am heutigen Dienstag veröffentlicht wurde ( >>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielplan der Landesliga Mitte! ). In der vergangenen Spielzeit trennten beide Teams noch zwei Klassen, im ersten Test zur neuen Saison war auf beiden Seiten noch Luft nach oben, was aber auch wenig verwunderlich ist. "Wir waren zwar zur Halbzeit mit zwei Toren in Rückstand, aber ehrlich gesagt konnte ich keinen Zwei-Tore-Unterschied erkennen. Umso schöner war es, dass wir nach der Halbzeit zurückgekommen sind und ausgleichen konnten. Mit der letzten Ecke haben wir uns dann leider noch das 2:3 gefangen. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem, was wir abgeliefert haben. Wir können auf der Leistung aufbauen, auch wenn wir die Partie am Anfang der Vorbereitung freilich nicht überbewerten werden", so Grainets Cheftrainer Johannes Gastinger. Hauzenbergs Coach Dominik Schwarz kommentierte: "Zusammenfassend bleibt zu sagen: Wir haben ein neu zusammengewürfelte Truppe, die jetzt Zeit braucht, bis die Automatismen greifen. Wir müssen die neuen Spieler integrieren, das braucht Zeit, aber das wissen wir auch. Und die Zeit werden wir uns geben. Grundsätzlich war es ein anständiger Auftritt."



Nichts anbrennen ließt der "V" über 90 Minuten gesehen beim Lokalrivalen SC Falkenberg. "In der ersten Halbzeit haben die Abstimmungen nicht gepasst. Falkenberg hat in der ersten Hälfte sehr gut dagegengehalten. In der zweiten Halbzeit waren wir griffiger und sind immer wieder in die gefährlichen Zonen gekommen und haben verdient drei Tore gemacht", resümierte Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer.