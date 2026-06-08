Erste Abgänge fix: Vier Spieler verlassen den FSV Optik Rathenow

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Für die Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga vermeldet der FSV Optik Rathenow die ersten personellen Abgänge. Insgesamt vier Akteure werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den Verein auflaufen. Der Verein verabschiedet damit sowohl etablierte Stammkräfte als auch Spieler, die verletzungsbedingt kaum eine Rolle spielen konnten, und leitet damit den personellen Umbruch am Vogelgesang ein.

Bei den personellen Weichenstellungen für die Zukunft gibt es beim FSV Optik Rathenow nun erste Gewissheit. Wie aus der offiziellen Mitteilung des Vereins hervorgeht, stehen die ersten Abgänge fest. Die Spieler Joshua Bateman, Finn Hinze, Gia Huy Phong und Wayon Houenou werden in der kommenden Saison nicht mehr für den FSV auflaufen.

Der schmerzhafte Abschied von Stammspieler Bateman

Ein spürbarer Verlust für die Mannschaft ist der Abgang von Joshua Bateman, der im Verein meist kurz „Josh“ genannt wurde. Der Spieler kam im Jahr 2023 aus der U19 des FC Rot-Weiß Erfurt an den Vogelgesang. Er etablierte sich nach seinem Wechsel schnell als feste Größe und Stammspieler. Insgesamt absolvierte er 89 Pflichtspiele in der Liga und im Pokal im Dress von Optik Rathenow und prägte damit das sportliche Geschehen der vergangenen Jahre entscheidend mit.

Hinze und Phong verlassen den Verein

Ebenfalls verabschiedet wird Finn Hinze. Er kam in der Saison 2024/2025 zur Rückrunde vom FC Eilenburg nach Rathenow und stand in insgesamt 45 Pflichtspielen auf dem Platz. Zudem wird Gia Huy Phong den Verein verlassen. Er wechselte im vergangenen Jahr von Viktoria 89 an den Vogelgesang und absolvierte in dieser Zeit 25 Spiele für die Brandenburger.

Schweres Verletzungspech für Houenou

Ein kurzes und von Verletzungen überschattetes Gastspiel gab Wayon Sezan Houenou. Er stieß in der vergangenen Rückrunde von SW Spandau zum Team. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er verletzungsbedingt jedoch nur auf eine Pflichtspielpartie im roten Dress der Rathenower, weshalb ihm verwehrt blieb, sein volles Potenzial auf dem Rasen abzurufen.

Dank und Zukunftswünsche des Vereins

Trotz der unterschiedlichen sportlichen Verläufe verabschiedet der Verein die Spieler mit großem Respekt. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es seitens der Verantwortlichen offiziell: „Wir danken allen Spielern herzlich für ihren Einsatz im FSV-Trikot und wünschen bei den zukünftigen Vereinen und Aufgaben alles Gute sowie Verletzungsfreiheit.“ Damit trennen sich die Wege einvernehmlich, während am Vogelgesang der Blick nach vorne gerichtet wird.