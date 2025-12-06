Erst zu verspielt, dann im Rausch: Fortuna ist Stadtmeister

„Natürlich bin ich happy, dass wir das Turnier gewonnen haben. Wir haben unser Ziel erreicht und Spaß gehabt“, sagte Andrea Nocerino. Der Italiener zeichnete als Coach von Fortunas Hallentruppe verantwortlich. Er sah, wie sich die Mannschaft während des Turnierverlaufs steigerte und in den Finalspielen dann so richtig aufdrehte. „Wir starteten zu locker ins Turnier, haben dann aber Gas gegeben“, bilanzierte Nocerino. Für die Fortuna sei es eine „Selbstverständlichkeit“, bei der Stadtmeisterschaft teilzunehmen. „Und als Titelverteidiger muss man ohnehin dabei sein – gegen uns wollen alle gewinnen und geben mehr als hundert Prozent.“



Bereits um 9.30 Uhr fiel der Startschuss in der Regensburger Nordhalle. Ein langer Turniertag stand an. Wenig Überraschendes brachte letztlich die Gruppenphase zutage. Für die größte Überraschung sorgte die DJK Keilberg. Der A-Klassist ließ in seiner Gruppe zwei Kreisligisten hinter sich und zog ins Viertelfinale ein. Dort war Endstation für den Landesligist FC Kosova, der gegen Burgweinting mit 0:1 verlor. Außerdem zogen der BSC (1:0 gegen Keilberg), der VfR (5:4 nach Siebemeterschießen gegen den SC) und Fortuna (3:0 gegen Prüfening) ins Halbfinale ein. In der Vorschlussrunde triumphierte der BSC mit 1:0 über Burgweinting, ehe Fortuna über den VfR hinwegfegte und 7:0 gewann. Platz drei ging an Burgweinting.



Bei der Siegerehrung standen zwei Akteure besonders im Mittelpunkt. Jonah Farhauer (BSC Regensburg) wurde zum besten Torhüter des Turniers gekürt. Jason Sarajlic vom Turniersieger tat sich als bester Torschütze (fünf Treffer) hervor. Nicht gewählt wurde der beste Spieler des Turniers. Die DJK SV Keilberg erhielt als bester A-/B-Klassist immerhin 100 Euro, die Viertelfinalisten nahmen 120 Euro im Empfang. Zudem gab es für jedes zehnte Turniertor einen Sixpack Bier fürs jeweilige Team.



Christian Goß, Leiter der Regensburger Sportamts, dankte den SC Regensburg für „eine optimale und perfekte Durchführung des Turniers“. Im kommenden Jahr werde ein neuer Organisator gesucht. „Ich hoffe, dass ich ein paar Vereine melden.“ Außerdem äußerte Goß den Wunsch, „dass wir zukünftig wieder über 20 Mannschaften zusammenkriegen, um ein größeres Turnier aufziehen zu können“.





Finale

BSC – Fortuna 0:4 (Tore: Sarajlic/3, Nocerino)



Spiel um Platz 3

Burgweinting – VfR 2:0 (Tore: Öksüm, Kabashi)



Halbfinale

Burgweinting – BSC (Tor: Klica)

VfR – Fortuna 1:2 (Tore: Da Silva/2, Nocerino/2, Horn, Klier, Sarajlic)



Viertelfinale

Burgweinting – Kosova 1:0 (Tor: Pollakowski)

BSC – Keilberg (Tor: Ehrhardt)

VfR – Sportclub 5:4 n. S. (Tore: Atarigbe – Al Saidi)

Fortuna – Prüfening (Tore: Horn/2, Klier)