Erst verpennt, dann verzaubert: Spelle macht aus einem 0:1 ein Fest

Der SC Spelle-Venhaus hat seine beeindruckende Siegesserie in der Landesliga Weser-Ems fortgesetzt. Trotz einer ausbaufähigen ersten Halbzeit setzte sich der Tabellenführer am Ende klar mit 4:1 gegen die SpVg Aurich II durch und bleibt auch nach dem elften Saisonspiel ohne Punktverlust.

Mit Wiederanpfiff zeigte der Spitzenreiter jedoch ein völlig anderes Gesicht, der Wendepunkt folgte innerhalb weniger Sekunden. Hanna Tenkleve glich unmittelbar nach der Pause zum 1:1 aus (46.), nur eine Minute später drehte Sarah Wilke das Spiel mit dem 2:1 (47.). Spelle-Venhaus übernahm nun vollständig die Kontrolle und erhöhte in der 66. Minute durch Luisa Pelle auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Nina Wilmes, die in der 75. Minute ihr 13. Saisontor erzielte und den 4:1-Endstand besorgte.

Die Gäste aus Aurich präsentierten sich mutig und erwischten den Favoriten eiskalt. In der 25. Minute brachte Janna Brinkmann die U20 der SpVg Aurich nach Vorlage von Paula Blum mit 1:0 in Führung. Spelle-Venhaus agierte bis zur Pause ungewohnt fehleranfällig und fand nur schwer in die eigenen Abläufe, sodass der Rückstand zur Halbzeit verdient war.

Aurich II wechselte im Laufe des Spiels mehrfach, um defensiv Stabilität zurückzugewinnen, doch Spelle-Venhaus dominierte die zweite Halbzeit klar und ließ keine Zweifel mehr am Ausgang der Partie aufkommen.

Mit dem elften Sieg im elften Spiel bleibt der SC Spelle-Venhaus unangefochtener Tabellenführer. Am Nikolaustag steht nun das Auswärtsspiel in Hardenberg an und die Chance, die perfekte Bilanz weiter auszubauen und das Ziel von 36 Punkten aus 12 Spielen zu erreichen.

Concordia-Frauen feiern Schnee-Spektakel!

Im Emsbürener Winter-Wahnsinn schiebt sich Concordias Frauenmannschaft mit einem beherzten 4:2-Erfolg über Blau-Weiß Lohne weiter fest auf Platz zwei der Landesliga Weser-Ems. Vor 100 tapferen Fans, die sich durch Schneegestöber und Eiseskälte kämpften, zeigte die junge Truppe von Trainer Marcel Gebhardt eine Mischung aus Offensivpower, Nervenstärke und einer gehörigen Portion Teenie-Mut!

Tiebel zündet Turbo - Antwort binnen Sekunden

Die Concordia-Frauen starteten, als hätten sie Heißluft im Trikot: Ein Steckpass von Alessia da Silva Lopes öffnete nach 15 Minuten die Räume, Lotta Tiebel blieb eiskalt - 1:0! Doch Lohne schlug zurück: Griesehop traf in Minute 34 aus kurzer Distanz zum 1:1.

Aber Emsbüren wäre nicht Emsbüren, wenn sie nicht sofort reagieren würden. Nur 120 Sekunden später bediente Anna Lammers erneut Torjägerin Tiebel - 2:1! Der Doppelpack der Topstürmerin war auch der Pausenstand in einem packenden Spitzenspiel.

Brockhaus staubt ab - Latte verhindert Vorentscheidung

Mit Beginn der zweiten Hälfte verwandelte sich der Platz endgültig in eine Schneekugel, doch Concordia drehte weiter auf. In der 51. Minute scheiterte Tiebel zunächst noch, doch Sina Brockhaus roch den Abpraller wie ein echter Strafraumpirat: 3:1!

Danach hätte Emsbüren mehrfach den Deckel draufmachen können. Vanessa Köpplin traf spektakulär aus 22 Metern nur die Latte - Pech und Schnee verhinderten die Vorentscheidung.

Anschlusstreffer im Abseits - dann kommt das Teenie-Doppel!

So wurde es nochmal nervös. Kühling verkürzte in der 58. Minute auf 3:2, bei klarer Abseitsstellung, aber der Treffer zählte. Das Spiel wackelte, Concordia nicht.

Dann die Entscheidung und sie kam von zwei Spielerinnen, die zusammen gerade einmal 33 Jahre alt sind: Die 17-jährige Nienke den Ouden schickte die 16-jährige Ida Jansen steil. Jansen blieb eiskalt wie der Abend selbst und schob in der 82. Minute zum 4:2 ein. Jubel! Erlösung! Schneefeier!

Neun Spiele ungeschlagen - Concordia bleibt dran

Mit dem Sieg bleiben die Concordia-Frauen im neunten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage und sitzen Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus weiter hartnäckig im Nacken.

Dazu gab’s Unterstützung wie aus der Bundesliga: Stadionsprecher Achim Kampel mit Top-Atmosphäre, ein Catering-Team im Hochbetrieb, starke Fotos und ein Spiel, das niemand auf der Tribüne vergessen wird.