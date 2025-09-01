Erst Traumstart, dann Tiefschlaf – und ein verpatztes Happy End

Viele Tore waren in den Vorbereitungsspielen mit Beteiligung des FC Wegberg-Beeck gefallen – vorne wie hinten. Das setzte sich im Ligaauftaktspiel daheim gegen die SpVg Porz munter fort: Sechs Treffer fielen im Waldstadion – gleichmäßig verteilt. Der FC musste sich so mit einem enttäuschenden 3:3 begnügen – klar zu wenig für die eigenen Ambitionen. Es war ein denkwürdiges Spiel – mit ebenso denkwürdigem Verlauf.
Denn die Hausherren erwischten einen Traumstart, drückten in der ersten Viertelstunde mächtig auf die Tube und führten bereits nach acht Minuten 2:0. Zunächst knüpfte Marc Kleefisch an seine famose Vorbereitungsquote (21 Tore in zehn Spielen) nahtlos an, traf nach einem prima Anspiel von Marc Brasnic in den langen Winkel zum 1:0 – ein Klassetor (4.). Noch spektakulärer war das zweite Tor: Kapitän Yannik Leersmacher überraschte Porz-Keeper Dominique Mittenzwei mit einer Freistoß-Bogenlampe aus der eigenen Hälfte – hinter diesem senkte sich der Ball genau unter die Latte (8.). „In dem Moment ist mir schon ein bisschen angst und bange geworden“, bekannte Porz’ Trainer Jonas Wendt, der das Spiel wegen einer Sperre von der Tribüne verfolgen musste.
Doch nach der Anfangsviertelstunde nahmen die Platzherren radikal den Fuß vom Gaspedal, schalteten aus unerfindlichen Gründen gleich mehrere Gänge runter. Folge: Porz, das wieder gegen den Abstieg spielen dürfte, kam zunehmend besser ins Spiel, erspielte sich bis zur Pause sogar ein leichtes Chancenübergewicht – allein Stoßstürmer Metin Kizil scheiterte zweimal an FC-Keeper Yannik Hasenbein, mit dem er in der Hinrunde der Vorsaison noch gemeinsam beim SV Bergisch Gladbach gespielt hatte (24./29.). Zwischen diesen beiden Abschlüssen lag das Anschlusstor durch Etienne Kamm – ganz unhaltbar schien der Schuss nicht (26.). Für Beeck verzeichnete in Hälfte eins nur noch Brasnic einen guten Abschluss: Sein sehenswerter Freistoß aus 28 Metern klatschte an die Latte (44.). „Nach der sehr guten Anfangsphase sind wir viel zu passiv geworden“, monierte Leersmacher.
Beecks Tiefschlafphase war mit dem Pausenpfiff aber noch nicht beendet, sondern setzte sich nach dem Seitenwechsel noch eine komplette weitere halbe Stunde fort. Bereits 17 Sekunden nach Wiederanpfiff war Kizil Nutznießer einer fatalen Co-Produktion von Hasenbein und Merlin Schlosser (beide hatten sicherlich nicht ihren besten Tag) und lochte zum 2:2 ein (46.). „Das war ja fast schon Slapstick pur. Dieses Tor könnten wir bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs fürs Kacktor des Monats einsenden“, befand der FC-Kapitän sarkastisch.
Aber auch dieser Ausgleich rüttelte die Heimelf nicht wach. Beeck blieb seltsam lethargisch, und nachdem Kizil zum dritten Mal an Hasenbein gescheitert war (54.), traf der eingewechselte André Rosteck nach einer Ecke aus drei Metern zentral vor dem Tor tatsächlich zur Gästeführung. Auch da gab Hasenbein eine unglückliche Figur ab, zumal die Ecke nicht sonderlich hart geschossen war – doch er blieb auf der Linie (63.).
„Wenn wir danach in einigen Situationen etwas cleverer gespielt hätten, wäre sogar das 4:2 möglich gewesen“, stellte Porz-Coach Wendt fest. Für Belebung sorgten bei Beeck dann aber die drei eingewechselten Akteure Vinzent Zingel, Luca Bini und Paul Gelber. Die beiden letzteren machten über die Außenpositionen nun ordentlich Druck. Gelber bereitete mit einer mustergültigen scharfen Hereingabe dann auch das 3:3 durch Kleefisch vor, der gekonnt einköpfte (77.).
Ganz am Ende, als Beeck mit Macht aufs Siegtor drängte, ging es noch mal hoch her. Auslöser war ein zweiter Ball, den ein Porzer Betreuer absichtlich aufs Spielfeld beförderte, um einen Beecker Angriffszug zu unterbinden. Für diese Unsportlichkeit gab es Gelb für den Verursacher, die Gemüter kochten auf beiden Seiten über (90.). „Fairplay war das von uns sicherlich nicht, ich möchte mich für diese Aktion auch entschuldigen. Am Ende war aber auch alles sehr emotional und hitzig“, bemerkte Wendt dazu.
Gelegenheiten für Kleefisch (90.+2), Bini (90.+3) und Zingel (90.+4). Und als dann dem Porzer Benjamin Winnersbach ein recht klares Handspiel im eigenen Strafraum unterlief, zeigte Schiedsrichter Francisco Lahora Chulian tatsächlich noch auf den Punkt. Mit dem Elfmeter scheiterte Brasnic jedoch an Mittenzwei, der die Ecke geahnt hatte (90.+7) – kein Happy End also aus Beecker Sicht.
„Der Punkt war für uns aber auch hochverdient. Wir fahren unfassbar zufrieden nach Hause, dieser Punkt tut verdammt gut“, meinte Wendt. Bei FC-Coach Mike Schmalenberg sah die Gefühlslage naturgemäß etwas anders aus: „Nach den guten ersten 15 Minuten haben wir leider den Zugriff verloren, waren nicht mehr dominant. Zudem stimmte lange Zeit auch die Balance nicht mehr. Am Ende haben wir dann aber alles versucht, den Sieg doch noch zu erzwingen.“
Wie Schmalenberg stießen auch Leersmacher die Gegentore mächtig auf: „Es ist nicht zu glauben, dass wir schon wieder drei Stück kassiert haben – und dann auch noch auf diese Art und Weise. Da haben wir kollektiv versagt.“