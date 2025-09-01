Erst Traumstart, dann Tiefschlaf – und ein verpatztes Happy End

Doch nach der Anfangsviertelstunde nahmen die Platzherren radikal den Fuß vom Gaspedal, schalteten aus unerfindlichen Gründen gleich mehrere Gänge runter. Folge: Porz, das wieder gegen den Abstieg spielen dürfte, kam zunehmend besser ins Spiel, erspielte sich bis zur Pause sogar ein leichtes Chancenübergewicht – allein Stoßstürmer Metin Kizil scheiterte zweimal an FC-Keeper Yannik Hasenbein, mit dem er in der Hinrunde der Vorsaison noch gemeinsam beim SV Bergisch Gladbach gespielt hatte (24./29.). Zwischen diesen beiden Abschlüssen lag das Anschlusstor durch Etienne Kamm – ganz unhaltbar schien der Schuss nicht (26.). Für Beeck verzeichnete in Hälfte eins nur noch Brasnic einen guten Abschluss: Sein sehenswerter Freistoß aus 28 Metern klatschte an die Latte (44.). „Nach der sehr guten Anfangsphase sind wir viel zu passiv geworden“, monierte Leersmacher.

Beecks Tiefschlafphase war mit dem Pausenpfiff aber noch nicht beendet, sondern setzte sich nach dem Seitenwechsel noch eine komplette weitere halbe Stunde fort. Bereits 17 Sekunden nach Wiederanpfiff war Kizil Nutznießer einer fatalen Co-Produktion von Hasenbein und Merlin Schlosser (beide hatten sicherlich nicht ihren besten Tag) und lochte zum 2:2 ein (46.). „Das war ja fast schon Slapstick pur. Dieses Tor könnten wir bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs fürs Kacktor des Monats einsenden“, befand der FC-Kapitän sarkastisch.

Aber auch dieser Ausgleich rüttelte die Heimelf nicht wach. Beeck blieb seltsam lethargisch, und nachdem Kizil zum dritten Mal an Hasenbein gescheitert war (54.), traf der eingewechselte André Rosteck nach einer Ecke aus drei Metern zentral vor dem Tor tatsächlich zur Gästeführung. Auch da gab Hasenbein eine unglückliche Figur ab, zumal die Ecke nicht sonderlich hart geschossen war – doch er blieb auf der Linie (63.).