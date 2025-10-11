Erst Torjäger, dann Torwart-Held

Die A-Klassen-Fußballer der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim feiern den 6:0-Erfolg gegen Alemannia Laubenheim. Mittendrin in der Kabinenfreude ist Robin Mohm (2. von li. unten), der als Torwart aushilft und es sogar in die FuPa-Elf des Tages schafft. – Foto: Jakob Goebel/SG Harxheim

Harxheim/Mainz. Es war eine verrückte Amateurfußball-Geschichte, die Robin Mohm von der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim am vergangenen Wochenende erlebt hat. Erst half der 29-Jährige bei der zweiten Mannschaft in der C-Klasse aus und freute sich über „zwei geile Kopfballtore“ zum 3:2-Sieg gegen UDP Mainz II. Kurz darauf stand der Feldspieler in der A-Klasse zwischen den Pfosten, weil zwei Torhüter im Urlaub waren und ein Keeper angeschlagen 15 Minuten vor dem Anpfiff ausfiel.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Ich war ganz schön nervös, bin aber frenetisch von außen bejubelt worden, weil es ungewohnt ist, dass ich Torwart-Klamotten trage“, erzählt Mohm, der sich freuen durfte. Beim 6:0-Sieg gegen Alemannia Laubenheim hielt er den Kasten sauber - und wurde als Torwart sogar in die FuPa-Elf der Woche gewählt. „Ich weiß gar nicht, ob ich dafür wegen meiner Leistung nominiert wurde oder weil die Geschichte so witzig war. Es hat mir aber Spaß gemacht. Kein Ball ist weggerutscht. Der Trainer musste sogar eine Zu-Null-Kiste ausgeben“, sagt Mohm.

Für den Fußballer, der sonst in der A-Klasse Tore und Assists zu Harxheimer Erfolgen beisteuert, ging ein Traum in Erfüllung. „Für meinen Heimatverein von der Mosel stehe ich in jedem Winter bei einem Hallenturnier zwischen den Pfosten. Für das große Tor komme ich mit meiner Körpergröße leider nicht in Frage. Mit 1,90 Meter wäre meine fußballerische Karriere sicher anders verlaufen“, vermutet der Lehrer, der an einer Grundschule in Marienborn arbeitet. So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim Harxheim FSV Alemannia Laubenheim Al. Laubenh. 6 0 Abpfiff

Doch auch mit 1,77 Metern hielt „Robs“ – so sein Spitzname – den Sieg fest, durch den Harxheim vor dem Auswärtsspiel bei 1817 Mainz in der Spitzengruppe steht. Harxheimer Torwart-Held erinnert an Gabor Kiraly Bei den Teamkollegen sorgte der Auftritt für Lacher. Weil Mohm eine zu lange Schlabberhose trug, tauchten in Chats schnell Vergleichsfotos mit Ex-Bundesliga-Torwart Gabor Kiraly (Hertha BSC) auf, der mit einer grauen Jogginghose zur Legende wurde.

Mit der langen Schlabberhose erinnerte Torwart-Debütant Robin Mohm seine Teamkollegen von der SG Harxheim an Ex-Bundesliga-Keeper-Legende Gabor Kiraly. – Foto: Pascal Schanz/SG Harxheim