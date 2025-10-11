Erst Torjäger, dann Torwart-Held

Harxheim/Mainz. Es war eine verrückte Amateurfußball-Geschichte, die Robin Mohm von der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim am vergangenen Wochenende erlebt hat. Erst half der 29-Jährige bei der zweiten Mannschaft in der C-Klasse aus und freute sich über „zwei geile Kopfballtore“ zum 3:2-Sieg gegen UDP Mainz II. Kurz darauf stand der Feldspieler in der A-Klasse zwischen den Pfosten, weil zwei Torhüter im Urlaub waren und ein Keeper angeschlagen 15 Minuten vor dem Anpfiff ausfiel.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Ich war ganz schön nervös, bin aber frenetisch von außen bejubelt worden, weil es ungewohnt ist, dass ich Torwart-Klamotten trage“, erzählt Mohm, der sich freuen durfte. Beim 6:0-Sieg gegen Alemannia Laubenheim hielt er den Kasten sauber - und wurde als Torwart sogar in die FuPa-Elf der Woche gewählt. „Ich weiß gar nicht, ob ich dafür wegen meiner Leistung nominiert wurde oder weil die Geschichte so witzig war. Es hat mir aber Spaß gemacht. Kein Ball ist weggerutscht. Der Trainer musste sogar eine Zu-Null-Kiste ausgeben“, sagt Mohm.
Für den Fußballer, der sonst in der A-Klasse Tore und Assists zu Harxheimer Erfolgen beisteuert, ging ein Traum in Erfüllung. „Für meinen Heimatverein von der Mosel stehe ich in jedem Winter bei einem Hallenturnier zwischen den Pfosten. Für das große Tor komme ich mit meiner Körpergröße leider nicht in Frage. Mit 1,90 Meter wäre meine fußballerische Karriere sicher anders verlaufen“, vermutet der Lehrer, der an einer Grundschule in Marienborn arbeitet.
Doch auch mit 1,77 Metern hielt „Robs“ – so sein Spitzname – den Sieg fest, durch den Harxheim vor dem Auswärtsspiel bei 1817 Mainz in der Spitzengruppe steht.
Bei den Teamkollegen sorgte der Auftritt für Lacher. Weil Mohm eine zu lange Schlabberhose trug, tauchten in Chats schnell Vergleichsfotos mit Ex-Bundesliga-Torwart Gabor Kiraly (Hertha BSC) auf, der mit einer grauen Jogginghose zur Legende wurde.
Ob Kiraly aber je so ein Fußballwochenende erlebt hat wie Mohm, der in der Mainzer Neustadt in einer WG mit Harxheim-Torjäger Moritz Scheu wohnt, darf bezweifelt werden. Wenige Tage, bevor er in Harxheim vom Torjäger zum Torwarthelden wurde, spielte er dank einer Zweitspiel-Erlaubnis noch für seinen Heimatverein DJK Pluwig-Gusterath (Nähe Trier). Ein Fußballer bereitete beide Tore zum 2:1-Erfolg gegen den lokalen Erzrivalen vor. Sein Name? Robin Mohm.