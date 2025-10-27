Erst Torfestival – dann Spielabbruch: Mintraching und Massenhausen nach 80 Minuten beendet

Eine Schlammschlacht lieferten sich der TSV Allershausen II und der SV Kranzberg II. – Foto: Stephan Schikowski

Ohne Überraschungen endete der Spieltag in der A-Klasse 5. In allen Duellen setzte sich das favorisierte Team durch. Kurios: Der Spielabbruch in Mintraching

TSV Allershausen II – SV Kranzberg II 2:0 (1:0). Von einer richtigen „Schlammschlacht“ berichtet TSV-Trainer Phongphat Khlongkhlaew, wobei das Derby in Halbzeit eins witterungsbedingt sogar unterbrochen werden musste. „Trotzdem haben wir fußballerisch versucht, unser Ding durchzuziehen und hätten schon viel früher den Deckel draufmachen können“, so der 35-Jährige. Unabhängig vom scheinbar knappen Ergebnis sei es jedoch ein verdienter Sieg und damit auch eine gute Vorbereitung für das Topspiel gegen Massenhausen gewesen. Tore: 1:0 Noah Spann (11.), 2:0 Maximilian Nicht (90.+1). Sa., 25.10.2025, 12:30 Uhr TSV Allershausen Allershausen II SV Kranzberg SV Kranzberg II 2 0

FC Mintraching – SC Massenhausen 0:10 (Spielabbruch in der 80. Minute). „Wir konnten nicht mithalten“, gesteht FCM-Coach Mehmet Kilic. Allerdings hatte der Übungsleiter erneut mit enormen Kaderengpässen zu kämpfen. Schlussendlich führten weitere Verletzungen sogar dazu, dass die Partie wegen Spielermangels vorzeitig abgebrochen werden musste. Der erkennbar angefressene Massenhausener Teamchef Andreas Langer äußerte derweil „starke Zweifel an der Echtheit der letzten Verletzungen“ – zumal er „die Tore gerne mitgenommen“ hätte. Da das Spiel auf der offiziellen Webseite des BFV vorerst aber noch mit 10:0 gewertet ist, bleibt abzuwarten, wie das endgültige Ergebnis ausfällt. Tore: 0:1 Luca Schlüter (31.), 0:2/0:3/0:4/0:6 Philipp Schöps (37., 40., 46., 55.), 0:5/0:9/0:10 Tobias Mock (52., 68., 72.), 0:7 Nico Kratzl (62.), 0:8 Illia Chornyi (65.).

VfB Hallbergmoos II – SV Vötting II 4:2 (1:0). Knapp vier Wochen sind seit dem letzten Ligaduell für die Auswahl aus Hallbergmoos vergangen. „Man hat gemerkt, dass wir aus der Routine raus sind“, resümiert Jens Balden, spielender Co-Trainer beim VfB. Gleichzeitig wurde seine Elf nach Wiederanpfiff eiskalt für zwei individuelle Fehler bestraft. „Danach haben wir aber richtig aufgedreht, Moral gezeigt und am Ende verdient gewonnen.“ Tore: 1:0 Michael Angermair (27.), 1:1 Oliver Blattmann (51.), 1:2 Matthias Langenegger (58.), 2:2 Buudnoma Nebie (65.), 3:2 Noah Tiefenbacher (78.), 4:2 Jens Balden (82.).