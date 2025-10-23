Erst Tore, dann Pfeile: Poing verschiebt Putzbrunn-Partie wegen Team-Event

Poing - „Pfeile statt Bälle“, so heißt das Motto für einige Poinger Fußballer am kommenden Wochenende. Wegen eines gemeinsamen Darts-Ausfluges wird deshalb die Begegnung der Kreisklasse 6 (Kreis München) gegen den Putzbrunner SV vorgezogen. „Von der Tabellenkonstellation ist ein Sieg Pflicht. Das wurde intern auch so kommuniziert“, erklärt Co-Trainer Florian Muck und fordert darum von den Blau-Gelben nach dem ein wenig enttäuschenden Remis gegen den ATSV Kirchseeon nun wieder drei Punkte.

Damit möchte der gastgebende TSV natürlich auch den aktuellen Tabellenführer SV Hohenlinden weiter unter Druck setzen. Unterschätzen werden die Mannen um Spielertrainer Stefan De Prato den Kontrahenten aus Putzbrunn aber keineswegs. Denn dieser weise schon individuelle Qualität auf, betont Muck. Der Beweis: Der PSV, derzeit Tabellenneunter, erreichte Anfang Oktober auch gegen Hohenlinden mit dem 2:2 ein Achtungsremis. Doch jüngst unterlag man bei Kellerkind Hohenbrunn mit 0:2.