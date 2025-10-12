Erst Tiefschlaf, dann Chancenwucher

Wieder mal nicht Rum bekleckert hat sich der SVE im Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Wackersdorf. Es fehlten weiterhin Wagner, dann noch Stürmer Bartucz und Moritz Popelka, und Hauser nahm grippegeschwächt zunächst nur auf der Bank Platz. Man verschlief die Anfangsphase total und war bei den Zweikämpfen nicht konsequent, so dass Wackersdorf nach 12 Minuten mit 2 : 0 führte. Spielerisch lief bei Erzhäuser fast gar nichts zusammen. Mit einer Einzelleistung erzielte Rötzer mit einem Fernschuss als Aufsetzer etwas glücklich den Anschlusstreffer nach 15 Minuten. Ein Kopfballtor von Schieder gab der Schiri nicht wegen Abseits, eine ganz enge Entscheidung. Ab Mitte der Halbzeit wurde Erzhäuser etwas stärker, auch durch die Einwechslung von Hauser. Direkt vor dem Pausenpfiff setzte Mario Schieder im Strafraum nach und bereitete den Ausgleich von Hauser vor. Der Ausgleich zur Halbzeit war beinahe etwas schmeichelhaft. In der 2. Halbzeit wurde Erzhäuser stärker und erspielte sich mehrere gute Chancen, jedoch vergaben Schieder und Bockes jeweils 1 und Hauser insgesamt 3 sehr gute Chancen, so dass es diesmal nicht zu einem Sieg reichte. Böhm musste sogar kurz vor Schluss einen exzellenten Freistoß aus 20 Metern, über die Mauer geschlenzt, aus der Ecke fischen und einen Totalschaden verhindern. Wackersdorf spielte nicht wie ein Tabellenletzter, jedoch hätte Erzhäuser die 3 Punkte holen müssen. Ein Lob jedoch an die Mannschaft und Trainer Tom Weiß, dass kein einziges der 12 Spiele der Vorrunde verloren ging und man ungeschlagen in die Rückrunde geht.