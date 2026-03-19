Erst suspendiert, jetzt wird verlängert: Buchbach-Happy End für Sztaf

Tobias Sztaf (vorne, mit Teamkollege Daniel Muteba) bleibt den Buchbachern bis Sommer 2028 erhalten. – Foto: Sven Leifer

Tobias Sztaf macht aktuell keine einfache Phase in seiner Laufbahn durch. Im Frühstadium der Saison wurde der 26-jährige Angreifer vom Regionalligisten TSV Buchbach aus disziplinarischen Gründen wochenlang suspendiert. Nach seiner Begnadigung sollte er sich über Einsätze in der zweiten Mannschaft wieder rankämpfen, riss sich aber dabei Mitte September das Kreuzband. Aktuell arbeitet er an seinem Comeback und bei optimalem Verlauf geht sich vielleicht noch ein Einsatz in dieser Saison aus. Zusätzliche Motivation sollte ihm nun die Vertragsverlängerung geben. Denn der Stürmer und der Verein haben ihre Zusammenarbeit bis Sommer 2028 ausgedehnt.

"Tobi ist einer der dienstältesten Spieler bei uns, insofern freuen wir uns natürlich sehr, dass er bei uns bleibt. Mit seiner Dynamik verkörpert er die Buchbacher Tugenden ganz besonders. Sein Herz schlägt Rot-Weiß und er freut sich darauf, dass er ab Sommer wieder bei uns angreifen darf", erklärt der Sportliche Leiter Andreas Bichlmaier in einem offiziellen Statement.



Sztaf war im Spätsommer 2019 nach einem kurzen Intermezzo beim SV Heimstetten zum TSV Buchbach gekommen und streift sich seitdem das Trikot des selbsternannten "Kultklubs" über. Bei den Fans des Dorfvereins kommt Sztaf mit seiner Art an. Er ackert an vorderster Linie, gibt keinen Ball verloren und haut sich voll rein. Auch wenn er nicht der ganz große Knipser ist, der pro Spielzeit 15 bis 20 Treffer garantiert, brachte er es in der vergangenen Vizemeister-Saison 2024/25 immerhin auf beachtliche zwölf Tore - Bestwert in seiner bisherigen Regionalliga-Laufbahn! Für negative Schlagzeilen sorgte er im vergangenen Sommer zusammen mit Teamkollege Ludwig Zach, als beide aus disziplinarischen Gründen für einige Spiele aus dem Kader flogen. Die Episode ist aber längst abgehakt, Zech steht als Nummer eins wieder zwischen den Pfosten und Sztaf greift nach seiner Verletzungspause mit neuem Elan wieder an.