Erst Sündenbock, dann Matchwinner

Vor Gratulationen konnte sich Niklas Cillien kaum retten und wurde von seinen Mitspielern des TuS Mosella Schweich als Matchwinner gefeiert. Dabei war der 21-Jährige erst in der 84. Minute eingewechselt worden und leistete sich fünf Minuten später im eigenen Strafraum am Sirzenicher Bastian Neises ein unnötiges, elfmeterreifes Foul. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kevin Walter zum 2:2. „Ich war gerade erst drin, und dann fällt durch meinen Fehler der Ausgleich. Da habe ich schon gedacht: ,Sch…’“, verriet Cillien hinterher.

Im Endeffekt konnte er auf diese Szene mit einem breiten Grinsen zurückblicken. Schließlich blieb es ihm in der dritten Minute der Nachspielzeit vorbehalten, das siegbringende 3:2 zu erzielen – und wie: Alexander Schwarz hatte sich über rechts durchgetankt und halbhoch nach innen geflankt. Was dann geschah, schilderte Cillien kurz nach dem Abpfiff wie folgt: „Ich stehe bei der Flanke mit dem Rücken zum Tor, wusste erst gar nicht, was ich machen soll. Dann steige ich in die Luft und setze zum Fallrückzieher an. Auf einmal war das Ding drin.“

In den gut 90 Minuten zuvor hatte Cillien überwiegend von der Bank aus ein taktisch geprägtes Spitzenspiel des Zweiten gegen den auswärts bislang ungeschlagenen Vierten verfolgt. Schweich hatte mehr vom Spiel, die Gäste standen tief und lauerten mit ihren schnellen Offensivkräften auf Umschaltmomente. Die erste dicke Chance hatte Sirzenichs Walter, der Mosella-Keeper Bendix Große mit einem Drehschuss zu einer Glanzparade zwang. Nach der anschließenden Ecke verpasste der aufgerückte Innenverteidiger Dominic Zimmermann den Ball in der Mitte nur haarscharf (13.).

Fünf Minuten später hieß es aber 1:0 für die Hausherren: Tim Laudwein attackierte Nico Schmitt im eigenen Strafraum unnötig. Der Schweicher kam zu Fall, Schiedsrichter Gregor Demmer entschied auf Elfmeter. Diesen verwandelte Philipp Grundmann sicher. Nach knapp einer halben Stunde wäre fast das 2:0 gefallen. Nach einem Ballgewinn schaltete Stephan Schleimer schnell um und passte zu Nico Schäfer. Dieser zielte aus 25 Metern nur wenige Zentimeter drüber (28.). Wenig später verfehlte derselbe Akteur das Ziel ähnlich knapp.

Aus der Kabine kam der SVS mit (noch) mehr Aggressivität in den Zweikämpfen und verlagerte das Geschehen weiter nach vorne. Die Bemühungen wurden bereits kurz nach dem Seitenwechsel belohnt: Nach einem Foul von Valentin Frick an Bastian Neises traf Walter per Elfmeter zum 1:1 (51.).

Geduld war auf beiden Seiten Trumpf. Die Gäste zeigten dabei mit ihrer gefestigten Struktur auch am Sonntagnachmittag, warum sie nach dem Fast-Abstieg im vergangenen Jahr zu einem Spitzenteam gereift sind. Wie gefährlich sie im Spiel nach vorne sind, wurde Mitte des zweiten Durchgangs deutlich: Schnell spielte Neises von links zu Walter, der aus kurzer Distanz knapp vorbeischoss (67.). Sirzenich schwächte sich dann selbst: Yannic Theile sah nach einem unnötigen Foul in der Nähe der Außenlinie Gelb-Rot (71.). Der anschließende Freistoß von Julius Kalweit erreichte Marc Pitsch in der Mitte, der per Pressschlag zum 2:1 traf (72.).

Trotz Unterzahl blieb Sirzenich dran. Der eingewechselte Ibrahim Almoussa kam aus sieben Metern zentraler Position zum Abschluss, konnte den souveränen Mosella-Torwart Bendix Große aber nicht überwinden (82.). Kalweit, der erstmals nach monatelanger Verletzungspause wieder mitwirkte, vergab auf der Gegenseite einen Konter leichtfertig (85.). Umso schwerer wog diese verpasste Chance, nachdem Walter den zweiten Strafstoß verwandelt hatte.

Dass seine Mannschaft nach dem Bilderbuchtreffer Cilliens am Ende mit leeren Händen dastand, konnte Tillmann Schweitzer, der das Team gemeinsam mit Elmar Klodt coacht, verschmerzen: „Es fühlt sich gar nicht wie eine Niederlage an. Wir sind nach den beiden Rückständen überragend zurückgekommen. Die gelb-rote Karte war zwar unnötig. Doch auch danach waren wir mindestens ebenbürtig.“ Ein Treffer wie das 3:2 sei nicht zu verteidigen, meinte Schweitzer – und gratulierte Cillien ganz fair zu dessen Kunststück.

Für Thomas Schleimer kam das fulminante Tor seines Schützlings nicht völlig überraschend: „Niklas wandelt manchmal zwischen Genie und Wahnsinn. Genauso gut hätte der Ball bei dieser Aktion aber auch übers Dach fliegen können.“ Der Mosella-Coach freute sich nicht nur über den Erfolg im Sechs-Punkte-Duell mit einem Mitkonkurrenten um Platz zwei, sondern neben der starken Einzelleistung Cilliens auch über den taktischen Plan: Etwas defensiver zu stehen als sonst, war gegen die konterstarken Sirzenicher das richtige Mittel. Auch das Comeback Kalweits und das Debüt von Winterneuzugang Daniel Kurz sorgten bei Schleimer nach dem Spiel für beste Stimmung.

TuS Mosella Schweich – SV Sirzenich ⇥ 3:2 (1:0)

Schweich: Große – Schwarz, Hansjosten, Steffen, Schmitt (65. Pitsch), Schneider (84. Cillien), S. Schleimer (65. Kalweit), Schäfer, Frick (82. Stüttgen), Maldener (58. Kurz), Grundmann.

Sirzenich: Bollig – Zimmermann, Schüßler (90. Richertz), Bierbrauer, Theile, Walter, Neises (90. Merz), Klodt, Geib (65. Almoussa), Laudwein, Esser

Schiedsrichter: Gregor Demmer (Trier)

Zuschauer: 405

Tore: 1:0 Philipp Grundmann (18., Foulelfmeter), 1:1, 2:2 Kevin Walter (51., 89., jeweils Foulelfmeter, 2:2 Marc Pitsch (72.), 3:2 Niklas Cillien (90.+3)

Bes. Vork.: Gelb-Rot für Yannic Theile (71., Sirzenich)