Erst Stau, dann nur ein Remis für SVW

Schifferstadt. Kein guter Tag für die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz: Erst standen sie auf dem Weg in die Vorderpfalz wegen einer Vollsperrung bis 15.15 Uhr im Stau. Dabei hätte um 15 Uhr der Anpfiff ihrer Auswärtspartie bei der DJK-SV Phönix Schifferstadt ertönen sollen. Um 16 Uhr ging es dann mit einstündiger Verspätung los – und die leicht gestressten SVW-Kicker kamen beim Schlusslicht über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus.

Vor 80 Zuschauern brachte Mao Koyama die Weisenauer in Führung (26.). Koyama erlief sich einen langen Ball von Innenverteidiger Thomas Mirkes in die Spitze durch die beiden Innenverteidiger hindurch und hob die Kugel über den Torwart hinweg in die Maschen. „Mao ist sehr laufstark, kann sich gut im Zweikampf behaupten – gerade mit dem Rücken zum Tor – und zeigt vor dem Kasten eine gewisse Kaltschnäuzigkeit“, kommentierte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. Sechs Minuten später schaffte die DJK den Ausgleich durch Felix Perplies (32.). „Ein Auswärtspunkt, mit dem wir im Endeffekt leben müssen“, befand Protz. „Wir waren zu fehlerbehaftet im Aufbauspiel und oft zu langsam – auch oder gerade im Kopf, sodass der Gegner in der zweiten Halbzeit ein Chancenplus hatte.“





