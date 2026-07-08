Erst Pressing, dann Pizza

– Foto: SV Heidekraut Andervenne

Beim SV Heidekraut Andervenne hat die Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27 begonnen. Sowohl die 1. als auch die 2. Frauenmannschaft nahmen das Training auf und läuteten den Start gemeinsam ein. Ein gelungener Auftakt, der den Blick bereits auf die kommenden Aufgaben richtet.

Am vergangenen Mittwoch ist der SV Heidekraut Andervenne mit seinen beiden Frauenmannschaften in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Sowohl die 1. Frauen als auch die 2. Frauen absolvierten ihre erste Trainingseinheit und legten damit den Grundstein für die kommenden Wochen.

Für beide Mannschaften stehen anspruchsvolle Aufgaben bevor. Während die 1. Frauen in der Oberliga antreten, geht die 2. Frauen in der Bezirksliga an den Start. Der gemeinsame Auftakt unterstreicht den Zusammenhalt innerhalb der Frauenabteilung und bildet den Startschuss für die Vorbereitung.

Im Anschluss an den Trainingsauftakt ließ der Verein den Abend gemeinsam ausklingen. Bei einem Pizza-Essen kamen beide Mannschaften zusammen und nutzten die Gelegenheit, sich auf die bevorstehende Saison einzustimmen. Gleichzeitig wurden die neuen Gesichter im Team herzlich willkommen geheißen.

Wenige Wochen nach seinem Abschied vom SV Meppen hat Erik Domaschke eine neue Aufgabe gefunden. Der langjährige Kult-Keeper der Emsländer übernimmt beim Regionalligisten FC Erzgebirge Aue das Torwarttraining und setzt damit seine Laufbahn an der Seitenlinie fort.

Vom Rekordtorhüter zum Torwarttrainer

Erik Domaschke gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten der jüngeren Vereinsgeschichte des SV Meppen. Der gebürtige Leipziger stand zwischen 2017 und 2024 insgesamt 176 Mal für die Emsländer auf dem Platz und ist damit Rekordspieler des Vereins in der 3. Liga. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere wechselte der ehemalige Schlussmann ins Trainerteam und arbeitete drei Jahre lang als Torwarttrainer, ehe sich die Wege von Verein und Domaschke Ende Juni dieses Jahres trennten.

Nun führt ihn sein Weg zum FC Erzgebirge Aue. Der Regionalligist hat den 40-Jährigen als neuen Torwarttrainer verpflichtet. Bereits im Trainingslager in Roudnice nad Labem war Domaschke Teil des Trainerteams, inzwischen wurden auch die letzten Vertragsdetails geklärt. Aues Kaderplaner Steffen Ziffert bezeichnete den ehemaligen Meppener als Persönlichkeit, die hervorragend zum Verein passe.

Domaschke bringt reichlich Erfahrung mit ins Erzgebirge. In seiner aktiven Laufbahn absolvierte er 232 Partien in der 3. Liga sowie knapp 100 Einsätze in den Regionalligen. Seine Karriere führte ihn unter anderem über den FC Sachsen Leipzig, Bayer Leverkusen II, den SV Wehen Wiesbaden, Hessen Kassel, RB Leipzig, Rot-Weiß Erfurt und schließlich zum SV Meppen. Außerdem gehörte er 2005 zum Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft und kam auf einen Länderspieleinsatz.

Mit dem Wechsel nach Aue beginnt für Domaschke nun ein neues Kapitel. Nach einer langen und erfolgreichen Zeit in Meppen möchte der ehemalige Publikumsliebling seine Erfahrung künftig im Trainerteam des Traditionsvereins aus dem Erzgebirge einbringen.