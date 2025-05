Erst Pokalsieg, jetzt ein neuer Trainer

Die vergangenen Tage der SG Allertal waren äußerst erfolgreich. Am Sonntag gewann man das Kreispokalfinale gegen den Tabellenführer FG Düshorn/Krelingen mit 5:2. Nun wurde via Instagram auch ein neuer Trainer für die kommende Saison vorgestellt..

Nachdem Axel Frölich seinen Abschied aus persönlichen Gründen bekannt gab, wird der Nachfolger Markus Wolkenhauer heißen. Wolkenhauer ist Inhaber der B-Lizenz und war zuletzt bei Germania Walsrode als Trainer tätig. Mit dem aktuellen Kreisliga-Zweiten stieg er aus der Bezirksliga ab und war dann sehr erfolgreich in der Kreisliga unterwegs.

Ab Sommer also die neue Aufgabe mit der SG Allertal, die aktuell auf dem sechsten Platz der Kreisliga steht und zuletzt sechs mal in Serie gewann. Nach dem Pokalsieg sind die Ambitionen für die Zukunft klar. Vorstandsmitglied Hannes Luhmann freut sich über den neuen Mann an der Seitenlinie: „Wir haben intensiv nach einem geeigneten Trainer gesucht, dabei sehr viele Gespräche geführt und sind froh, mit Markus Wolkenhauer eine regionale Wunschlösung gefunden zu haben. Wir gewinnen einen Trainer, der nicht nur über die nötige Lizenz verfügt, sondern auch die Fähigkeit besitzt, unsere Spieler individuell weiterzuentwickeln und das motivierte Team als Einheit zu formen.“