Erst Pokal in Bilk, dann Test gegen die Fortuna

Bilk freut sich auf die Partie im Niederrheinpokal. – Foto: Michael Heinz Kelleners

DJK Sparta Bilk – VfB 03 Hilden. Die Oberliga-Fußballer des VfB 03 bekommen es direkt zum Pflichtspielauftakt mit einer besonderen Herausforderung zu tun. Das liegt weniger an der Klasse des Kontrahenten, sondern vielmehr an seinem Kader. Denn in der ersten Runde des Niederrheinpokals treffen die Hildener am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) auf den Bezirksligisten Sparta Bilk – eine Art Filiale der Hildener. Das liegt an den vielen Abgängen, die der VfB 03 in den beiden letzten Saisons verzeichnete. Immerhin stehen inzwischen acht Akteure bei der DJK unter Vertrag, die in den vergangenen Jahren mindestens Landesliga-, aber auch Oberliga-Erfahrung sammelten. Allein fünf davon kamen in diesem Sommer, als feststand, dass sich die Spieler, die 2024/25 noch für die VfB 03-Reserve spielten, in alle Himmelsrichtungen verabschiedeten.

Nun also gibt es das Wiedersehen in Düsseldorf auf dem Kunstrasenplatz an der Fährstraße 51. Tim Schneider kommt das nicht ungelegen. Denn der Chefcoach des Hildener Oberliga-Teams konnte den Gegner nicht persönlich beobachten, brachte nur soviel in Erfahrung: „Sparta hatte wohl eine durchwachsene Vorbereitung.“ Gleichwohl rechnet er mit einer harten Aufgabe und „einer Menge Kampfgeist“. Seine Erfahrung: „Wenn man gegen eine höherklassige Mannschaft spielt, bringt man meist 30 Prozent mehr auf den Platz. Und die Bilker sind ja nun nicht der klassische Bezirksligist, sondern haben Spieler wie Tim Tiefenthal oder Robin Müller, die auch schon in der Oberliga unterwegs waren.“ Zugleich betont er: „Grundsätzlich macht es die Sache für uns tatsächlich leichter, dass wir einige Akteure mit ihren Stärken und Schwächen kennen. Außerdem freue ich mich darauf, mal mit einigen vor oder nach der Partie zu sprechen, wie es jetzt bei ihnen läuft.“ In der vergangenen Saison schafften es die Hildener bis ins Achtelfinale. Dort wartete mit Drittligist Rot-Weiss Essen ein attraktiver Gegner, der sich aber letztlich als zu stark für den zwei Klassen darunter agierenden VfB 03 erwies. Immerhin verkaufte sich das Schneider-Team trotz der 0:2-Niederlageim Bandsbusch-Stadion vor rund 1500 Zuschauer teuer. Erst in den letzten 20 Minuten markierten die Essener ihre beiden Treffer.