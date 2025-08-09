Erst Pokal in Bilk, dann Test gegen die Fortuna

DJK Sparta Bilk – VfB 03 Hilden. Die Oberliga-Fußballer des VfB 03 bekommen es direkt zum Pflichtspielauftakt mit einer besonderen Herausforderung zu tun. Das liegt weniger an der Klasse des Kontrahenten, sondern vielmehr an seinem Kader. Denn in der ersten Runde des Niederrheinpokals treffen die Hildener am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) auf den Bezirksligisten Sparta Bilk – eine Art Filiale der Hildener. Das liegt an den vielen Abgängen, die der VfB 03 in den beiden letzten Saisons verzeichnete. Immerhin stehen inzwischen acht Akteure bei der DJK unter Vertrag, die in den vergangenen Jahren mindestens Landesliga-, aber auch Oberliga-Erfahrung sammelten. Allein fünf davon kamen in diesem Sommer, als feststand, dass sich die Spieler, die 2024/25 noch für die VfB 03-Reserve spielten, in alle Himmelsrichtungen verabschiedeten.
Nun also gibt es das Wiedersehen in Düsseldorf auf dem Kunstrasenplatz an der Fährstraße 51. Tim Schneider kommt das nicht ungelegen. Denn der Chefcoach des Hildener Oberliga-Teams konnte den Gegner nicht persönlich beobachten, brachte nur soviel in Erfahrung: „Sparta hatte wohl eine durchwachsene Vorbereitung.“ Gleichwohl rechnet er mit einer harten Aufgabe und „einer Menge Kampfgeist“. Seine Erfahrung: „Wenn man gegen eine höherklassige Mannschaft spielt, bringt man meist 30 Prozent mehr auf den Platz. Und die Bilker sind ja nun nicht der klassische Bezirksligist, sondern haben Spieler wie Tim Tiefenthal oder Robin Müller, die auch schon in der Oberliga unterwegs waren.“ Zugleich betont er: „Grundsätzlich macht es die Sache für uns tatsächlich leichter, dass wir einige Akteure mit ihren Stärken und Schwächen kennen. Außerdem freue ich mich darauf, mal mit einigen vor oder nach der Partie zu sprechen, wie es jetzt bei ihnen läuft.“
In der vergangenen Saison schafften es die Hildener bis ins Achtelfinale. Dort wartete mit Drittligist Rot-Weiss Essen ein attraktiver Gegner, der sich aber letztlich als zu stark für den zwei Klassen darunter agierenden VfB 03 erwies. Immerhin verkaufte sich das Schneider-Team trotz der 0:2-Niederlageim Bandsbusch-Stadion vor rund 1500 Zuschauer teuer. Erst in den letzten 20 Minuten markierten die Essener ihre beiden Treffer.
Ein Erlebnis, das Lust auf mehr macht. Deshalb setzt der VfB 03-Coach das Ziel im Niederrheinpokal auch diesmal hoch an. „Wir wollen auf jeden Fall eine Runde weiter kommen als in der letzten Saison – am besten natürlich bis ins Finale“, erklärt der 43-Jährige. Zumal damit die Chance steigt, wieder auf eine attraktive höherklassige Mannschaft zu treffen. Daher liegt die Taktik für die Partie in Bilk auf der Hand. „Wir werden Vollgas geben, bis das Spiel entschieden ist“, sagt Schneider.
Dabei kann der Trainer aber nicht auf einen vollen Kader bauen, denn nach Kapitän Fabian zur Linden verabschiedete sich jetzt auch Fabio Bachmann in den Urlaub. Lukas Lier kränkelte dieser Tage – sein Einsatz ist daher fraglich. Shadrak Dombe hat aus verschiedenen Gründen noch Trainingsrückstand und soll erst einmal im Landesliga-Team wieder Spielpraxis sammeln. Das gilt auch für Azad Sari nach seiner langen Verletzungspause. Doch Schneider versprüht Zuversicht. „Wir bleiben positiv und optimistisch, dass wir mit unser jetzt ersten Elf beginnen können“, erklärt er. Dabei will er sichnicht auf jene Formation festlegen, die bei der Generalprobe gegen den SV Eintracht Hohkeppel zum Einsatz kam, gesteht aber: „Es wird dieser Elf wohl sehr nahe kommen.“
Momentan liegt der Fokus der VfB 03-Fußballer auf dem Pflichtspielstart. Im Hinterkopf hat der ein oder andere Akteur aber wohl auch schon das Freundschaftsspiel gegen die Fortuna. Die Partie gegen den Düsseldorfer Zweitligisten steigt am Mittwoch im Bandsbusch-Stadion. Anpfiff ist um 19 Uhr, und irgendwie ist das Duell letztlich auch eine Generalprobe, denn vier Tage später erwarten die Hildener ihren Dauerrivalen Ratingen 04/19 auf der Anlage an der Hoffeldstraße. Ein Derby, das von Emotionen geprägt ist und in dem der VfB 03 seine imposante Erfolgsserie wahren will.