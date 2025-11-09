Erst per Freistoß, dann vom Punkt: Rabbi lässt Schneverdingen jubeln

Samir Rabbi ebnete den Auswärtssieg Schneverdingens mit einem Treffer zum perfekten Zeitpunkt: Kurz vor der Pause bekam der TV Jahn einen Freistoß an der Strafraumkante zugesprochen, den der Stürmer direkt im Kasten unterbrachte (43.). Nach dem Seitenwechsel war Rabbi dann vom Punkt gefragt und blieb auch aus elf Metern gewohnt cool (60.). Ottersberg drückte in der Schlussphase zwar durchaus auf den Anschlusstreffer, letztlich fuhr Schneverdingen aber souverän den Heimsieg ein.