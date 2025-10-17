Erst nutzt Beeck die Chancen nicht, dann steigert sich der 1. FC Düren

Im Freitagsspiel der Fußball-Mittelrheinliga trennen sich der 1. FC Düren und der FC Wegberg-Beeck torlos. Beinahe wird Marc Brasnic an alter Wirkungsstätte zum Matchwinner.

Am Ende des Abends fanden alle Beteiligten doch noch Gefallen an diesem 0:0. Der 1. FC Düren hatte nach zuvor drei Heimsiegen in der Fußball-Mittelrheinliga zwar erstmals nicht die volle Ausbeute auf der heimischen Westkampfbahn mitgenommen, aber nach wackliger erster Hälfte zumindest einen Punkt gesichert. Und der FC Wegberg-Beeck hatte zwar erneut beste Chancen ungenutzt gelassen, nahm aber nach drei Niederlagen in Serie zumindest einen Punkt mit in den Kreis Heinsberg, es war der erste Zähler unter dem neuen Coach Albert Deuker. „Insgesamt war das eine deutliche Leistungssteigerung“, bilanzierte Deuker am Freitagabend.

Beeck macht das Tor nicht

Je eine Änderung nahmen die beiden Trainer Luca Lausberg und Deuker im Vergleich zur Vorwoche vor. Bei den Gastgebern kehrte Emeraude Kongolo nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in die Abwehr zurück. Bei den Gästen ersetzte Yannik Leersmacher Paul Gelber. Der Ex-Dürener Marc Brasnic nahm nach einem Infekt zunächst auf der Bank Platz.

Vom Anpfiff weg waren die Verhältnisse offenkundig. Beeck hatte den Ball und wusste damit viel anzufangen, die im ungewohnten Schwarz spielenden Dürener reagierten nur. Das muss im Fußball nichts heißen, allerdings bot der FCD reichlich Lücken an, defensive Stabilität bekamen die Gastgeber vor 310 Zuschauern auf der Westkampfbahn in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht hin. „Wir hatten in der ersten Halbzeit so unsere Probleme“, musste Lausberg zugeben.

In Minute 4 tauchte Marc Kleefisch frei vor dem Dürener Gehäuse auf, traf den Ball aber nicht voll, Yannick Marko konnte parieren. Nach gutem Zusammenspiel mit David Arize schlenzte Niklas Koppitz, Lehrer an einem Dürener Gymnasium im Beecker Trikot, das Leder knapp am Winkel vorbei (20.). Drei weitere gute Möglichkeiten boten sich Kleefisch (34./36./43.) vor der Pause, Beeck ging schlampig mit der deutlichen Überlegenheit um. „Marc ist todunglücklich, dass er keinen gemacht hat“, berichtete Deuker am späten Abend aus der Kabine.

Beinahe wäre das bestraft worden, Philipp Simon zog nach innen und hielt aus 17 Metern drauf, Beecks Keeper Yannick Hasenbein wischte die Kugel mit einer Hand über die Latte (37.). „Mit der ersten Halbzeit können wir voll zufrieden sein“, befand Beecks Kapitän Leersmacher nach der Partie, mit einer Einschränkung: „Wenn wir nur das Tor machen würden, das ist bezeichnend für uns in den letzten Wochen.“

Ein Freistoß von Simon aufs Tornetz (52.) war das erste Highlight des zweiten Durchgangs. Keine 60 Sekunden später hätte der FCD den Spielverlauf auf den Kopf stellen können. Kongolo schaltete sich unwiderstehlich ein und hatte den Blick für den startenden Raban Laux. Frei vor Hasenbein scheiterte der Dürener im Duell Mann gegen Mann an Beecks Nummer eins. Beeck bekam das Aufbauspiel aus Hälfte eins nicht mehr aufgezogen, weil Düren den Ball viel länger in den eigenen Reihen hielt. Beeck dagegen ging nicht ins Risiko eines hohen Pressings. „Wir wollten uns nicht locken lassen“, erklärte Deuker, nach vielen unnötigen Gegentoren genoss diszipliniertes Verteidigen höhere Priorität.

Erst eine feine Aktion von Arize leitete die nächste Gäste-Gelegenheit ein – und was für eine! Arize behauptete das Leder unter Druck und schickte Luca Bini auf die Reise. Der rechte Schienenspieler hatte 40 Meter Zeit für die Entscheidung, selbst abzuschließen oder querzulegen. Es wurde ein Schuss, der aber viel zu zaghaft ausfiel und Marko nicht vor Probleme stellte (71.). Beecks Chancenverwertung blieb unterirdisch, Deuker wechselte offensiv und brachte erst Paul Gelber für Bini und für die letzten zehn Minuten auch Brasnic für Arize.

Es folgte die berühmte Geschichte, die nur der Fußball schreibt – mit einem Schönheitsfehler: In der 86. Minute drückte Brasnic den Ball an alter Wirkungsstätte tatsächlich ins Tor, soll aber nach Kleefisch-Schuss und Markos Rettungstat zur Seite im Abseits gestanden haben. Auf der anderen Seite konterte Düren mustergültig über die linke Seite, Philipp Simon jagte den Ball aber in den Abendhimmel (88.). „Am Ende hätten wir gewinnen können, aber das Unentschieden ist schon gerecht“, fand Simon.

Punkte statt Kreuzfahrt

Sieg gegen Frechen, jeweils ein Zähler gegen die top besetzten Gegner Bergisch Gladbach und Wegberg-Beeck, der 1. FC Düren ist endgültig in der Mittelrheinliga angekommen. Findet auch der Trainer: „Als wir den Spielplan gesehen haben, haben wir spaßeshalber gesagt: Im Oktober gehen wir mit dem Trainerteam auf Kreuzfahrt. Jetzt nehmen wir fünf unglaublich wichtige Punkte mit. Die Mannschaft hat das in den letzten Wochen bravourös gemacht“

Düren: Marko – Kongolo, Backhaus, Schütte - Murakami, Jaksic, Laux, Olschewski, Kuckertz – Simon, Alawie

Beeck: Hasenbein – Schlosser, Hühne, Daniels – Bini (75. Gelber), Leersmacher, Bösing (84. Winkens), Fensky – Koppitz, Arize (81. Brasnic), Kleefisch

