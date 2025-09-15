Erst nach der Pause auf Betriebstemperatur: Peiting verliert

Peiting verpennt in Waldram die erste Hälfte und handelt sich die erste Saisonpleite ein. Trainer Fischer sah trotzdem auch positive Aspekte.
Waldram – Trotz der ersten Saisonniederlage war nicht alles schlecht für Thomas Fischer. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen“, lobte der Peitinger Trainer seine Kicker. Obwohl sie in der Schlussphase nach der Gelb-roten Karte für Florian Wörle nur noch zu zehnt waren, setzten sie alles daran, den 0:2-Rückstand aufzuholen. Mathias Heiß gelang per Freistoß der Anschluss. Nach einem weiteren Standard verpasste Keeper Julian Floritz mit einem Kopfball nur knapp den Ausgleich. So musste sich der Absteiger aus der Bezirksliga am Ende mit einer 1:2 (0:1)-Pleite bei der DJK Waldram abfinden.
Die Niederlage hatten sich die Peitinger selbst eingebrockt. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen“, monierte Fischer. Auf dem sumpfigen Grün fehlte den TSV-Kickern zunächst die richtige Einstellung. Die Deutsche Jugendkraft spielte dagegen von Beginn an engagiert und verzeichnete eine hochkarätige Chance nach der anderen. „Wir waren einfach zu offen, die Abstände waren zu groß“, kritisierte der Coach seine Kicker. Den Platzherren genügten ein paar lange Bälle und schon setzten sie die Abwehrkette des TSV gewaltig unter Druck.
„Wir konnten froh sein, dass wir nur mit 0:1 in Rückstand lagen“, sagte Fischer. Luca Hensel hatte für die Waldramer getroffen. Danach hatte Peiting mehrmals Glück, nicht noch ein weiteres Gegentor zu kassieren. Warum seine Elf in der ersten Hälfte so gut wie überhaupt nicht stattfand, führte er auf die Einstellung seiner Fußballer zurück. „Wir waren einen Tick zu euphorisch.“ Nach der Pause änderte sich die Herangehensweise der Peitinger, die ihre Aufgabe nun konzentriert erfüllten. Den eingewechselten Mathias und Maximilian Heiß boten sich hervorragende Chancen zum Ausgleich. „Wir haben endlich so gespielt, wie wir uns das von Anfang an vorgestellt hatten“, stellte der Übungsleiter fest.
Jenseits seiner Vorstellungskraft war das Foul eines Waldramers an Philipp Nienhaus. Obwohl ihm der Sünder mit Anlauf und gestreckten Beinen in die Parade fuhr, sah Schiedsrichter Korbinian Horak in dieser Szene kein rot-würdiges Vergehen. Die beiden Kontrahenten versuchten nun auf ihre Art und Weise für Gerechtigkeit zu sorgen. „Das Spiel wurde wilder“, berichtete Fischer. Sieben Minuten vor dem regulären Ende verlor seine Mannschaft Florian Wörle binnen zwei Minuten nach wiederholtem Foulspiel. „Das war bitter für uns“, räumte der Coach ein. Zumal Christian Knobloch aus abseitsverdächtiger Position noch das 2:0 gelang.