Erst nach der Pause auf Betriebstemperatur: Peiting verliert

Waldram – Trotz der ersten Saisonniederlage war nicht alles schlecht für Thomas Fischer. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen“, lobte der Peitinger Trainer seine Kicker. Obwohl sie in der Schlussphase nach der Gelb-roten Karte für Florian Wörle nur noch zu zehnt waren, setzten sie alles daran, den 0:2-Rückstand aufzuholen. Mathias Heiß gelang per Freistoß der Anschluss. Nach einem weiteren Standard verpasste Keeper Julian Floritz mit einem Kopfball nur knapp den Ausgleich. So musste sich der Absteiger aus der Bezirksliga am Ende mit einer 1:2 (0:1)-Pleite bei der DJK Waldram abfinden.

Die Niederlage hatten sich die Peitinger selbst eingebrockt. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen“, monierte Fischer. Auf dem sumpfigen Grün fehlte den TSV-Kickern zunächst die richtige Einstellung. Die Deutsche Jugendkraft spielte dagegen von Beginn an engagiert und verzeichnete eine hochkarätige Chance nach der anderen. „Wir waren einfach zu offen, die Abstände waren zu groß“, kritisierte der Coach seine Kicker. Den Platzherren genügten ein paar lange Bälle und schon setzten sie die Abwehrkette des TSV gewaltig unter Druck.