Erst mutig, dann chancenlos

Nach dem 0:5 damals fiel die Niederlage diesmal mit 0:4 etwas geringer aus. Dabei hatten die Gastgeber den Favoriten zunächst durchaus vor Probleme gestellt und vor in der Anfangsphase durchaus Möglichkeiten zur Führung. Ein individueller Fehler brachte den Verbandsligisten dann allerdings auf die Siegerstraße.
Die beiden verpassten Gelegenheiten rächten sich wenig später. Steinach geriet beim Spielaufbau unter Druck und verlor den Ball im Zentrum. Hillemann wurde dabei nach Steinacher Wahrnehmung am Fuß getroffen, der Pfiff von Schiedsrichter Toni Brandt blieb jedoch aus. Weida spielte weiter, der erste Abschluss wurde von Paul Eichhorn-Nelson noch abgewehrt, ehe Christoph Otto den Abpraller zur Führung für den Verbandsligisten im Tor unterbrachte (23.). Mit dem 0:1 kam Weida nun besser ins Spiel und erspielte sich noch vor der Pause mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Oliver Peuker schoss frei vor dem Tor vorbei. Nach einer sehenswerten Kombination mit direktem Spiel über die Außenbahn und einem Pass in den Rückraum scheiterte Till Schöneich wenig später an die Latte (32.). Kurz vor der Pause musste Eichhorn-Nelson zudem noch einmal im Eins-gegen-Eins retten. Zur Halbzeit hätten die Gäste also durchaus deutlicher führen können. "Nach dem 0:1 war es ein zerfahrenes Spiel, wobei Thüringen Weida da drei gute Chancen noch vor der Pause hatte", ordnete Eichhorn-Jeremias-Sohn ein.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Weida dann endgültig die Kontrolle und ließ Steinach kaum noch zur Entfaltung kommen. Die Gastgeber hatten offensiv keine nennenswerten Möglichkeiten mehr, während der Verbandsligist spielerisch überlegen blieb. Für eine kuriose Szene sorgte das 0:2: Ein Freistoß von Maurice Fromm-Kruschel segelte an Freund und Feind vorbei, gleich mehrere Weidaer verpassten, ehe der Ball im langen Eck einschlug (61.). Steinachs Keeper Eichhorn-Nelson konnte dabei kaum noch eingreifen. "Da sehe ich doof aus, kann aber im Endeffekt nichts machen", so der Torhüter später. Aus Sicht der Hausherren hätte die Partie wenig später noch einmal eine andere Wendung nehmen können. Bei einem langen Ball bekam Weidas Fritz Pöckel den Ball an die Hand. Steinach reklamierte Handspiel und eine Rote Karte gegen den letzten Mann, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. "Ein klares Handspiel nach der Pause vom letzten Mann wurde übersehen - das war die hitzigste Szene im Spiel", sagte Eichhorn-Jeremias-Sohn. Weida ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen und spielte seine Klasse nun konsequent aus. Maurice Fromm-Kruschel, der selbst das 2:0 erzielt hatte, wurde auch zum Vorlagengeber. Nach einer starken Einzelaktion an der Strafraumkante ließ er zwei Steinacher ins Leere laufen und flankte präzise auf den völlig freistehenden Simon Fuchs, der zum 0:3 einköpfte (70.). Nur zwei Minuten später war Fuchs erneut zur Stelle. Wieder kam der Angriff über die Außenbahn, Fromm-Kruschel legte präzise nach innen und Fuchs musste nur noch zum 0:4 einschieben (72.). Auch danach hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können. Weida ließ weitere Möglichkeiten liegen, scheiterte unter anderem im Eins-gegen-Eins und setzte weitere Abschlüsse neben das Tor. Die mangelhafte Chancenverwertung blieb der einzige größere Kritikpunkt auf Seiten des Siegers.
"Es war ein hochverdienter Sieg. Was wir bemängeln müssen ist unsere Chancenverwertung. Da haben wir mehrere hochprozentige Chancen liegen lassen. Wir haben mehrfach vor dem Tor nicht den Ball untergebracht. Die Chancenverwertung war nicht gut. Der fußballerische Ansatz war absolut in Ordnung. Wir haben uns eine Vielzahl von Chancen herausgearbeitet und sind nicht wirklich in Bedrängnis geraten", sagte Weidas Trainer Peter Dauel. Auf Steinacher Seite war man trotz der deutlichen Niederlage mit dem Auftreten in der Anfangsphase nicht unzufrieden. "Am Ende ist es standardgemäß. Das Ergebnis geht in Ordnung, wir hätten uns auch nicht über ein, zwei Gegentore mehr beschweren können. Die Jungs haben gut gefightet, aber nach dem 0:3 war die Luft raus", fasste Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn zusammen.
So endet der Pokalauftritt der Fellberger wie schon vor drei Jahren in der 1. Hauptrunde gegen den FC Thüringen Weida. Damals gab es ein 0:5, diesmal ein 0:4. Der Landesklassist verkaufte sich vor allem in den ersten 20 Minuten teuer, konnte seine guten Möglichkeiten jedoch nicht nutzen. Weida hingegen brauchte zunächst einen Steinacher Fehler als Dosenöffner und hätte sich anschließend mit einer besseren Chancenverwertung noch deutlicher durchsetzen können.
Auch abseits des Platzes zeigte sich Steinach als guter Gastgeber. Das bewies sich spätestens in der „dritten Halbzeit“, denn die Gäste erhielten noch Marken für eine „echte“ Thüringer Bratwurst und ein Getränk. Einzig die Art, wie die Brötchen aufgeschnitten wurden, sorgte bei den Weidaern für ein Schmunzeln. „Ich verstehe nicht, warum man in Südthüringen die Brötchen von oben aufschneidet“, meinte Weidas Präsident Nick Schubert mit einem Augenzwinkern.