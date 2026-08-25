Erst mutig, dann chancenlos Der SV 08 Steinach ist in der 1. Hauptrunde des Thüringer Landespokals ausgeschieden. Wie bereits vor drei Jahren mussten sich die Fellberger dem FC Thüringen Weida deutlich geschlagen geben. von André Hofmann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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Nach dem 0:5 damals fiel die Niederlage diesmal mit 0:4 etwas geringer aus. Dabei hatten die Gastgeber den Favoriten zunächst durchaus vor Probleme gestellt und vor in der Anfangsphase durchaus Möglichkeiten zur Führung. Ein individueller Fehler brachte den Verbandsligisten dann allerdings auf die Siegerstraße.

Steinach wollte sich gegen den höherklassigen Gast keineswegs nur hinten einigeln. Die Hausherren wussten um die individuelle Qualität der Weidaer, suchten aber dennoch mutig den spielerischen Ansatz. Gerade in den ersten 20 Minuten ging dieser Plan auf. Die Mannschaft von Trainer Nico Eber befreite sich auch aus der Defensive immer wieder spielerisch und kam selbst zu den ersten guten Möglichkeiten. Über die linke Seite spielte sich Steinach gut durch, ehe Philipp Sell plötzlich allein vor dem Weidaer Tor auftauchte. Sein Abschluss geriet jedoch zu harmlos. Wenig später bot sich Fabian Kirchner die nächste Möglichkeit. Der Steinacher stand halbrechts vor dem Tor, legte sich den Ball aber noch einmal zurecht, anstatt direkt abzuschließen. Gerade in einem Pokalspiel gegen einen Favoriten wie Weida können solche Chancen entscheidend sein. "Wir waren die ersten 20 Minuten bis zum 0:1 gut im Spiel. Das Gegentor haben wir uns selbst geschossen, weil wir da nicht gut im Spielaufbau waren. Selber hatten wir zwei gute Chancen um auch in Führung zu gehen, vielleicht sogar die besseren Chancen. Wir haben sehr gut dagegen gehalten", sagte Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn, Sportlicher Leiter des SV 08. Die beiden verpassten Gelegenheiten rächten sich wenig später. Steinach geriet beim Spielaufbau unter Druck und verlor den Ball im Zentrum. Hillemann wurde dabei nach Steinacher Wahrnehmung am Fuß getroffen, der Pfiff von Schiedsrichter Toni Brandt blieb jedoch aus. Weida spielte weiter, der erste Abschluss wurde von Paul Eichhorn-Nelson noch abgewehrt, ehe Christoph Otto den Abpraller zur Führung für den Verbandsligisten im Tor unterbrachte (23.). Mit dem 0:1 kam Weida nun besser ins Spiel und erspielte sich noch vor der Pause mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Oliver Peuker schoss frei vor dem Tor vorbei. Nach einer sehenswerten Kombination mit direktem Spiel über die Außenbahn und einem Pass in den Rückraum scheiterte Till Schöneich wenig später an die Latte (32.). Kurz vor der Pause musste Eichhorn-Nelson zudem noch einmal im Eins-gegen-Eins retten. Zur Halbzeit hätten die Gäste also durchaus deutlicher führen können. "Nach dem 0:1 war es ein zerfahrenes Spiel, wobei Thüringen Weida da drei gute Chancen noch vor der Pause hatte", ordnete Eichhorn-Jeremias-Sohn ein.

Weida zieht davon – und lässt trotzdem noch einiges liegen Nach dem Seitenwechsel übernahm Weida dann endgültig die Kontrolle und ließ Steinach kaum noch zur Entfaltung kommen. Die Gastgeber hatten offensiv keine nennenswerten Möglichkeiten mehr, während der Verbandsligist spielerisch überlegen blieb. Für eine kuriose Szene sorgte das 0:2: Ein Freistoß von Maurice Fromm-Kruschel segelte an Freund und Feind vorbei, gleich mehrere Weidaer verpassten, ehe der Ball im langen Eck einschlug (61.). Steinachs Keeper Eichhorn-Nelson konnte dabei kaum noch eingreifen. "Da sehe ich doof aus, kann aber im Endeffekt nichts machen", so der Torhüter später. Aus Sicht der Hausherren hätte die Partie wenig später noch einmal eine andere Wendung nehmen können. Bei einem langen Ball bekam Weidas Fritz Pöckel den Ball an die Hand. Steinach reklamierte Handspiel und eine Rote Karte gegen den letzten Mann, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. "Ein klares Handspiel nach der Pause vom letzten Mann wurde übersehen - das war die hitzigste Szene im Spiel", sagte Eichhorn-Jeremias-Sohn. Weida ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen und spielte seine Klasse nun konsequent aus. Maurice Fromm-Kruschel, der selbst das 2:0 erzielt hatte, wurde auch zum Vorlagengeber. Nach einer starken Einzelaktion an der Strafraumkante ließ er zwei Steinacher ins Leere laufen und flankte präzise auf den völlig freistehenden Simon Fuchs, der zum 0:3 einköpfte (70.). Nur zwei Minuten später war Fuchs erneut zur Stelle. Wieder kam der Angriff über die Außenbahn, Fromm-Kruschel legte präzise nach innen und Fuchs musste nur noch zum 0:4 einschieben (72.). Auch danach hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können. Weida ließ weitere Möglichkeiten liegen, scheiterte unter anderem im Eins-gegen-Eins und setzte weitere Abschlüsse neben das Tor. Die mangelhafte Chancenverwertung blieb der einzige größere Kritikpunkt auf Seiten des Siegers.

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