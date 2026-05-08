Erst Meisterschaft, dann Neustart: ETSV Hamburg holt Demir als Trainer

Manuel Demir wird Trainer des ETSV Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Beim ETSV Hamburg überschlagen sich die Ereignisse. Sportlich steht der Klub kurz vor einem historischen Moment: Am Sonntag kann der ETSV erstmals Meister der Oberliga Hamburg werden. Dafür braucht die Mannschaft einen Sieg beim HEBC Hamburg - oder schon am Freitag, sollte der Eimsbütteler TV beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt patzen. Doch unabhängig vom möglichen Titel ist nun klar: Im Sommer beginnt am Mittleren Landweg ein kompletter Neuaufbau.

Damit endet auch die erfolgreiche Zeit von Trainer Jan-Philipp Rose und Co-Trainer Hubertus Reinecke. Das Gespann hatte mit dem ETSV sportlich Großes erreicht und die Mannschaft in dieser Saison an die Schwelle zur Meisterschaft geführt. Ursprünglich hatte das Trainerteam sogar bereits verlängert, nun kommt es dennoch zur Trennung . Diese Veränderung hängt eng mit dem finanziellen Fiasko der vergangenen Wochen zusammen, schließlich musste der Top-Kandidat auf die Regionalliga Nord nach einem Sponsoren-Aus sogar auf den Lizenzantrag verzichten und künftig deutlich kleinere Brötchen backen .

Der Verein teilte mit, dass für die kommende Oberliga-Saison 2026/27 ein neues Funktions- und Trainerteam zusammengestellt werde. „Beim ETSV Hamburg entsteht derzeit etwas völlig Neues“, heißt es in der Pressemitteilung. Weiter schreibt der Klub, dass für die kommende Spielzeit „ein komplett neues Funktions- und Trainerteam zusammengestellt“ werde, das vor der Aufgabe stehe, „in kürzester Zeit eine vollständig neue Mannschaft aufzubauen und diesem Projekt eine klare Identität zu geben“.

Auch der Kader wird sich merklich verändern. Die Leistungsträger um Torjäger Erolind Krasniqi werden wahrscheinlich den Verein verlassen. Krasniqi gehört mit seinen Toren zu den überragenden Spielern der Liga, doch nach den bekannten Problemen rund um die Regionalliga-Lizenz und dem Verzicht auf den Aufstiegsantrag ist der sportliche Weg des aktuellen Erfolgsteams beim ETSV offenbar beendet. Stattdessen gibt es nun einen angepassten Plan. Angreifer Nick Selutin hat bereits einen neuen Klub gefunden.

Demir übernimmt als neuer Trainer

Neuer verantwortlicher Trainer wird Manuel Demir. Der künftige Coach war bis zum Frühjahr noch als Funktionär bei Concordia Hamburg tätig. Um seine Rolle dort hatte es zuletzt einige Diskussionen gegeben, nun soll er beim ETSV den sportlichen Neustart anführen.

Demir wird in der Mitteilung des Vereins ausführlich zitiert: „Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an von großer Offenheit, Vertrauen und echter Wertschätzung geprägt. Dafür bin ich sehr dankbar. Umso mehr freue ich mich auf die gemeinsame Aufgabe beim ETSV Hamburg.“

Er beschreibt den bevorstehenden Aufbau als große Herausforderung, aber auch als Chance: „Wir starten bei Null. Ein neues Team, eine neue Mannschaft, eine große Herausforderung - aber auch eine große Chance. Wir wollen mit Leidenschaft, Klarheit und harter Arbeit schnell eine Einheit formen, die bereit ist, alles für den ETSV zu geben.“

Ein Titel als Abschiedsgeschenk?

Die Lage ist damit kurios: Während der Klub im Hintergrund bereits den Neustart vorbereitet, kann die aktuelle Mannschaft am Sonntag Vereinsgeschichte schreiben. Ein Sieg beim HEBC Hamburg würde den ETSV erstmals zum Meister der Oberliga Hamburg machen. Sportlich wäre das der Höhepunkt einer herausragenden Saison, in der die Mannschaft lange zu den dominierenden Teams der Liga gehörte.

Gleichzeitig wird dieser mögliche Titel auch ein Abschiedsgeschenk des bisherigen Teams. Weil der Verein auf die Regionalliga-Lizenz verzichtet hat, bleibt der sportliche Erfolg ohne Aufstieg. Nun folgt zur neuen Saison ein radikaler Schnitt.

Weitere Personalien noch offen

Wie das künftige Funktionsteam konkret aussehen wird, ist noch nicht vollständig geklärt. Der ETSV schreibt dazu: „Die Zusammensetzung des neuen Funktionsteams wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Noch laufen einzelne Gespräche und Abstimmungen.“

Sobald alle Personalien final geklärt seien, wolle der Verein weiter informieren. Sicher ist nur: Der ETSV Hamburg steht vor einem der größten Umbrüche der jüngeren Oberliga-Geschichte. Erst könnte die Meisterschaft folgen - dann beginnt am Mittleren Landweg ein kompletter Neustart.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: