Erst Klassenerhalt, dann Mallorca-Reise: "Morgen geht der Flieger!"

Am Sonntag um 15:53 Uhr stand es fest: Der TSV Rot-Weiß Zerbst bleibt in der Landesliga, der MSV Börde muss den Weg in die Landesklasse antreten. Nachdem die Zerbster schon am Freitagabend das Hinspiel der Relegation mit 4:2 in Magdeburg gewonnen hatten, entschieden sie auch das Rückspiel mit 4:0 für sich.