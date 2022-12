Erst Kantersieg, dann Weihnachtsfeier Auf schneebedecktem Boden feierte der ZFC Meuselwitz gegen TeBe Berlin einen auch in dieser Höhe völlig verdient 5:1-Sieg.

Schon von Anfang an sahen die 272 Zuschauer, die den Weg in die verschneite bluechip-Arena gefunden hatten, dass der ZFC sich sehr viel vorgenommen hatte. Nach drei Minuten zappelte der Ball das erste Mal im Tor der Gäste, aber aufgrund einer Abseitsposition wurde der Treffer nicht gegeben. Die Heim-Mannschaft ließ sich davon nicht von ihrem Vorhaben abbringen und setzte die Berliner immer wieder unter Druck. Jedoch blieben die sich bietenden Chancen (zunächst) ungenutzt. Nach einer Viertelstunde kamen auch die Gäste mal über die Mittellinie, ihre Schussversuche stellten Zipse-Keeper Justin Fietz vor keinerlei Probleme. Mit einem gut vorgetragenen Angriff ging der ZFC in Führung. Nachdem Johannes Pistol perfekt bedient wurde, flankte er nach innen, wo Nils Schätzle aus Nahdistanz zum verdienten 1:0 einköpfen konnte (19‘). Zipse wollte natürlich sofort nachlegen und nutzte in der 28. Spielminute eine Unachtsamkeit der Berliner Hintermannschaft, um auf 2:0 zu erhöhen. Ein langer Ball von Luis Fischer wurde unterschätzt, Andy Trübenbach sagte Danke und netzte aus Nahdistanz ein. Der Tabellenvorletzte aus Berlin war in dieser Phase des Spieles total überfordert und konnte froh sein, dass die Hausherren noch einige gute Möglichkeiten liegen ließ. So ging es mit der hochverdienten 2:0 Führung in die Halbzeitpause.

Auch wenn TeBe zu Beginn der zweiten Hälfte gleich zwei neue Kräfte brachte, blieb Zipse die dominierende Mannschaft. So hätten die Berliner fast nach einer schönen Zipsendorfer Flanke mit einem Eigentor das 3:0 markiert (50‘). Dabei ging der Ball nur knapp am Tor von TeBe-Keeper Karl Albers vorbei. Da die Gäste bis dato offensiv kaum in Erscheinung traten, kam der Anschlusstreffer äußerst überraschend. Einen langen Ball vor das Zipsendorfer Tor nutzte Kilian Dewald und köpfte zum 2:1 ein (55‘). Die mitgereisten ca. 50 TeBe-Fans feierten diesen Treffer wie eine Weltmeisterschaft, mussten aber mit ansehen, wie nur wenige Minuten später Zipse das 3:1 erzielte. Nach einem Eckball von Luis Fischer war Nils Miatke per Kopf in der 58. Spielminute erfolgreich. So war der alte Abstand wieder hergestellt und der ZFC hatte die Sache wieder voll im Griff. Mittlerweile ließ auch der Schneefall etwas nach und in der 64. Minute hatte die Weber-Elf doppelt Pech. Zuerst köpfte Nils Schätzle nach schöner Vorarbeit von Florian Hansch das Leder an das Lattenkreuz und auch der straffe Nachschuss von Andy Trübenbach landete am Aluminium. So hatte Zipse zwar das Gäste-Gebälk vom Schnee befreit, aber das 4:1 blieb dem ZFC vorerst verwehrt. Da die Schützlinge von Trainer Heiko Weber jedoch immer weiter dranblieben, konnten sie ihre drückende Überlegenheit noch mit zwei weiteren Toren belohnen. Zwar zischte in der 70. Spielminute ein schöner Distanzschuss von Amer Kadric noch knapp am TeBe-Kasten vorbei, aber nach 76 Minuten konnte der kurz zuvor eingewechselte Till Jacobi eine Hereingabe von Florian Hansch zum 4:1 verwandeln. Damit war natürlich der Drops gelutscht, aber einen Zipsendorfer Treffer sollte es noch geben. Eine mustergültige Flanke von Fabian Raithel veredelte der kurz zuvor eingewechselte Felix Rehder mit einem platzierten Kopfball zum 5:1 und setzte somit den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie.

Fazit: Zipse trotzt dem Schneegestöber und schießt die überforderten Gäste regelrecht aus der Arena. Die Ostthüringer zeigten sich nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch drückend überlegen. Klasse aus ZFC-Sicht war auch, dass sich die beiden Youngster Till Jacobi und Felix Rehder kurz nach ihren Einwechselungen mit in die Torschützenliste eintragen konnten. Respekt an die mitgereisten TeBe Schlachtenbummler, wie sie ihre Mannschaft bis zum Abpfiff lautstark unterstützt haben, ist aller Ehren wert.