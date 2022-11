Erst kalte Dusche für Suhl, dann kalt duschen für beide Über weite Teile der Partie zwischen dem 1. Suhler SV 06 und dem VfL Meiningen 04 bestimmte der Gast die Szenerie und erzielte mit dem 4:0-Sieg einen auch in der Höhe verdienten Erfolg.

Neben dem Treffer von Aljija hatte der VfL mindestens drei weitere, so dass das 0:1 aus Sicht der mitten im Abstiegskampf steckenden Suhler noch geschmeichelt war. In der Anfangsphase gab es zunächst im Duell alter Rivalen wenig Höhepunkte, weil beide sich zunächst an den schlechten Untergrund gewöhnen mussten, denn das Geläuf im Suhler Haseltal glich mehr einem Sandplatz, als einem Kunstrasenplatz. Die zweite Hiobsbotschaft an diesem Tag kam nach der Partie, weil es auf dem Sportgelände nur kaltes Wasser gab und die Stadt Suhl wahrscheinlich erste Sparpotenziale umsetzt. Dies konnte aber die Freude der Mannschaft und der mitgereisten Anhänger an diesem Tag nicht drüben. Nachdem Jrab und Aljija erste zaghafte Versuche aus der Distanz unternahmen nahm die Partie Fahrt auf und Meiningens erste gefährliche Aktion brachte die Führung durch Aljija. Ein Diagonalball passierte Freund und Feind und der Nutznießer ließ sich die Chance nicht entgehen, Mentzel zu bezwingen. Noch vor dem Wechsel hätten es Parlesack, Kopfball nach Vorarbeit von Dietsch und Förtsch, Fritz, Mentzel pariert im Eins gegen Eins, und Franke ihrem Mannschaftskameraden gleich tun können, doch auch gegen den Meininger Mittelfeldregisseur blieb der Schlussmann aus Suhl der Sieger. Fast mit dem Pausenpfiff dann doch das 0:2, aber Parlesak vergibt erneut in aussichtsreicher Position.

Im zweiten Spielabschnittging es zunächst etwas ruhiger zu, da Suhl sein Spielsystem offenbar etwas umstellte und nun Brumme in der Spitze agierte. Doch auch in dieser Phase gelang den Gästen mit der ersten Aktion ein Tor, als Parlesak sich am höchsten schraubte und die Hereingabe von Franke im Winkel per Kopf versenkte. Keine drei Minuten später die Vorentscheidung durch Franke mit seinem Distanztreffer aus 25 Metern ins rechte untere Eck. Mit diesem 3:0 Vorsprung war die Partie gelaufen. Suhl konnte nicht an diesem Tag und die Theaterstädter taten nur noch das Nötigste. In der 70. Minute die einzige prekäre Situation für Schiedsrichter Martin Falk, als bei Torabschlussversuch von Fritz eine Suhler Hand im Spiel gewesen sein soll. Kurz zuvor verzeichnete Suhl mit einem Freistoß aus halbrechter Position durch Eckstein seine erste Gelegenheit im zweiten Abschnitt, den Volklandt aber sicher parierte. Dazu kam noch ein abgefälschter Schuss von Merk, aber ansonsten hatte die Meininger Defensive die Kontrolle. Auf der anderen Seite zwang der eingewechselte Landgraf mit einem Seitfallzieher Mentzel zu einer weiteren Parade, ehe Aljija mit seinem zweiten Tor an diesem Tag für den Endstand sorgte.

Chris Fritz (VfL Meiningen 04): Wir haben diszipliniert heute gespielt und uns an die taktischen Vorgaben der Trainer gehalten. Deshalb war es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg unserer Mannschaft. Für mich persönlich war es natürlich auch ein etwas ungewöhnliches Spiel, da es gegen meinen alte Mannschaft ging, in welcher noch gute Freunde von mir spielen. Die Freude über den Erfolg überwiegt zwar, aber ich wünsche dem Suhler SV natürlich auch, dass sie in der Liga bleiben.

David-Lee Gromm (VfL Meiningen 04): Wir haben als Team die taktische Marschroute gut umgesetzt und einen verdienten Sieg eingefahren, auch wenn phasenweise die Ordnung und die Abstimmung, wie in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel, nicht ganz gestimmt haben. Sonst bin aber ganz zufrieden, denn wir haben hinten nichts Zählbares zugelassen und vorne in den richtigen Momenten ein Tor erzielt, obwohl wir in Hälfte eins höher führen können, wenn nicht müssen. Natürlich war es auch für mich heute ein besonderes Spiel gegen meinen Verein, dem ich bis zum Sommer angehört habe. Einige Leute haben meinen damaligen Wechsel verstanden und akzeptiert und einige halt nicht, aber dies ist Vergangenheit. Heute war der Erfolg wichtig, und hoffentlich der Anfang einer kleinen Serie nach den beiden Erfolgen gegen Hildburghausen und Suhl.